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Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей
На полигоне Росгвардии в Башкирии запретили использовать оружие, дальность полета пули которого превышает 1,5 км. Ранее там применяли снайперские винтовки, пулеметы и автоматы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ленинский районный суд Уфы по иску представителей военной прокуратуры уфимского гарнизона запретил использовать оружие с дальностью полета пули более 1,5 км на полигоне войсковой части № 6795, входящей в структуру Росгвардии, пишет газета «Коммерсантъ».

К такому решению пришли после проверки, проведенной сотрудниками военной прокуратуры и специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии. Стрельбище на полигоне является «открытым тиром», в направлении стрельбы на нем расположены защитные валы, сам объект обнесен забором, а поле с мишенями огорожено «естественным рельефом в виде горной возвышенности около 80 м».

На стрельбище три рубежа огня. Первый, согласно официальной информации, предназначен для стрельбы из пистолетов, второй — для огня из автоматов, пулеметов, винтовок и гранатометов, третий — только для автоматов. По данным регионального управления Росреестра, жилые дома находятся в 1,5 км от границы стрельбища и в 1,8 км от второго и третьего рубежей.

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Согласно приказам командира части от 2019 года, которые изучили во время проверки, на стрельбище использовались пистолеты Макарова и Ярыгина с дальностью полета пули 700 м и 1 км соответственно. Также применялись пистолет-пулемет «Витязь» (1 км), автоматы АК-74, АКС-74, АК-74М (3,1 км), пулеметы РПК и ПКМ (3 и 3,8 км), автоматы «Вал» и снайперские винтовки «Винторез» (1 км), ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В (1 км), автоматические гранатометы станковые АГС-17 (2,2 км) и подствольные гранатометы ГП-25с (400 м).

При этом на первом рубеже, высота защитных валов по бокам которого составляет 1–2 м, были найдены гильзы не только от пистолетов, но и от боеприпасов, расстрелянных из СВД и автомата Калашникова. Мишени и предупредительные знаки там были поражены пулями разных калибров.

В заборах, окружающих жилые дома, и на крышах зданий нашли повреждения, которые, согласно заключениям экспертов, были нанесены пулями калибра 7,62 мм, прилетевшими со стороны полигона. В связи с потенциальной опасностью для жителей расположенных рядом с полигоном домов прокуратура потребовала запретить использовать на стрельбище оружие, дальность полета пули которого превышает 1,5 км.

Представители войсковой части были против таких мер, но суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. При этом ранее тот же Ленинский районный суд Уфы отказал в иске местным жителям, которые пытались закрыть стрельбище.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Башкирия, Росгвардия, полигон
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