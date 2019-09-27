Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей

На полигоне Росгвардии в Башкирии запретили использовать оружие, дальность полета пули которого превышает 1,5 км. Ранее там применяли снайперские винтовки, пулеметы и автоматы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ленинский районный суд Уфы по иску представителей военной прокуратуры уфимского гарнизона запретил использовать оружие с дальностью полета пули более 1,5 км на полигоне войсковой части № 6795, входящей в структуру Росгвардии, пишет газета «Коммерсантъ».

К такому решению пришли после проверки, проведенной сотрудниками военной прокуратуры и специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии. Стрельбище на полигоне является «открытым тиром», в направлении стрельбы на нем расположены защитные валы, сам объект обнесен забором, а поле с мишенями огорожено «естественным рельефом в виде горной возвышенности около 80 м».

На стрельбище три рубежа огня. Первый, согласно официальной информации, предназначен для стрельбы из пистолетов, второй — для огня из автоматов, пулеметов, винтовок и гранатометов, третий — только для автоматов. По данным регионального управления Росреестра, жилые дома находятся в 1,5 км от границы стрельбища и в 1,8 км от второго и третьего рубежей.

Согласно приказам командира части от 2019 года, которые изучили во время проверки, на стрельбище использовались пистолеты Макарова и Ярыгина с дальностью полета пули 700 м и 1 км соответственно. Также применялись пистолет-пулемет «Витязь» (1 км), автоматы АК-74, АКС-74, АК-74М (3,1 км), пулеметы РПК и ПКМ (3 и 3,8 км), автоматы «Вал» и снайперские винтовки «Винторез» (1 км), ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В (1 км), автоматические гранатометы станковые АГС-17 (2,2 км) и подствольные гранатометы ГП-25с (400 м).