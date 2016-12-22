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В Петербурге закрыли англо-американскую школу для детей дипломатов
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В Петербурге закрыли англо-американскую школу для детей дипломатов
Общество, 19:36
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В Петербурге закрыли англо-американскую школу для детей дипломатов
Официальной причиной закрытия учебного заведения названо истечение срока действия договора на аренду здания. В Американской торговой палате в России назвали случившееся ударом по привлекательности Петербурга для инвесторов
Англо-американская школа (Фото: Скриншот google maps)

В Санкт-Петербурге прекратила работу частная Англо-американская школа (Anglo-American School of St.Petersburg, AASSP), в которой учились дети сотрудников ряда диппредставительств и международных бизнес-организаций. Здание школы в Татарском переулке опечатано сотрудниками ​ГУП «Инпредсервис» (занимается обслуживанием иностранных представительств в Петербурге), сообщает городской информационный портал правительства города Spbdnevnik.ru.

На сайте AASSP говорится, что ранее правительство России дало школе срок до середины 2019 года на завершение процедуры реорганизации и переоформления документов. Однако 20 сентября в AASSP узнали, что российские власти отказались продлить договор на аренду занимаемого созданной в 1975 году школой здания, срок действия которого истекает 27 сентября 2018 года.

​В Американской торговой палате в России (AmCham) назвали закрытие в разгар учебного года школы, в которой учились 140 детей дипломатов и иностранных сотрудников различных бизнес-организаций, «ударом по международному бизнес-сообществу и по привлекательности Санкт-Петербурга для иностранных инвестиций». В сообщении AmCham подчеркивается, что договор аренды здания школы не был продлен по требованию МИД России.

«Занятия прекращены, школа должна освободить помещение в течение нескольких дней. Американская торговая палата в России при помощи правительства Санкт-Петербурга работает над тем, чтобы возобновить занятия в школе», — говорится в сообщении AmCham.

​Генеральный консул Израиля в Петербурге Ольга Слов призналась, что закрытие школы, в которой учились и ее дети, стало для нее неожиданностью.

«Мы в шоке, не знаем, что делать. Дети сидят по домам, учебный процесс нарушен. У меня дочка в 11-м классе, она в этом году должна начинать сдавать экзамены, и мы очень волнуемся», — рассказала Слов порталу Spbdnevnik.ru.

По словам израильского генконсула, наличие в Петербурге школы, в которой могут учиться не говорящие по-русски дети, для многих иностранцев стало решающим фактором при принятии решения о переезде.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России, а также в пресс-службу комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Как дипломаты США покидают генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Весной 2018 года МИД России принял решение о закрытии генконсульства США в Петербурге в ответ на закрытие генконсульства России в Сиэтле. 1 апреля американские дипломаты покинули здание консульства, а 1 августа в Петербурге было официально закрыто и генеральное консульство Великобритании.

Авторы: Евгений Калюков, Валерий Романов.
Теги: Санкт-Петербург
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