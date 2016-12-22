Калягин назвал «враками» конфликт с куратором театров в Минкультуры

Слова покинувшего накануне свой пост Андрея Малышева о конфликте ведомства с руководством Союза театральных деятелей являются очередным примером введения общественности в заблуждение, заявил глава СТД

Александр Калягин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин назвал «враками» и «очередным примером введения общественности в заблуждение» слова главы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрея Малышева, который накануне объявил об уходе с поста, объяснив свое решение несогласием с позицией руководства СТД и обвинив последнее в «наперсточничестве».

Союз, по словам Малышева, не поддержал ни одну из реформ театральной среды, которые неоднократно инициировало Минкультуры. В частности, организация, как указывал бывший куратор театров в ведомстве, не приняла предложение министерства о ротации «возрастного руководства театров», а также об отказе от практики совмещения функций худрука и директора. Окончательное решение об уходе со своей должности Малышев, по его словам, принял после заседания оргкомитета по проведению в 2019 году в России Года театра в сентябре. Минкультуры, по словам чиновника, представило программу Года театра и его мероприятия, в том числе «Театральный марафон». Однако Калягин на этом заседании, по словам Малышева, ведомство раскритиковал и заявил, что с СТД этот план не обсуждался.

«Это неправда. Мы три раза встречались и обсуждали с Калягиным план мероприятий Года театров. Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — заявлял РБК Малышев.

Калягин, реагируя на это, опубликовал расшифровку своего выступления. Перед ней в сообщении — обращение председателя СТД, в котором Калягин признается, что не хотел публиковать эту речь, потому что она «достаточно острая» и «может лишний раз задеть чье-то самолюбие». «Наша задача состояла не в организации скандала, а в переводе работы по подготовке Года театра в конструктивное русло», — отметил глава союза, подчеркнув, что с сегодняшнего дня эта задача «решена очень конкретными и конструктивными решениями председателя оргкомитета по проведению в 2019 году в России Года театра Ольги Голодец», а совместная работа аппарата правительства, Минкультуры и СТД над проектом плана основных мероприятий Года театра «резко активизировалась».

«Об уходе Андрея Малышева из министерства, <...> а также о вбрасывании в публичное пространство тем, которые прямо не относятся к вопросам Года театра, можно только сожалеть», — добавил Калягин.

Проект плана мероприятий Года театров, по информации Калягина, все члены оргкомитета получили только вечером (после 18:00 мск) за день до заседания, а он лично ознакомился с документом за несколько минут до мероприятия.​ Об инициативе Минкультуры по ротации «возрастного руководства театров» председатель союза, по его словам, услышал впервые со слов Малышева. «Видимо, у Минкультуры есть какая-то сформулированная концепция, но она носит тайный характер», — добавил Калягин, заметив, что по поводу идеи совмещения функций худрука и директора театра Союз театральных деятелей направлял в министерство свою позицию. Ее председатель СТД также опубликовал на сайте союза. Она заключалась в том, что, по мнению Калягина, «ключевые позиции, связанные с определением художественных направлений деятельности и стратегическим планированием, должны оставаться в ведении художественного руководителя».

В ходе заседания оргкомитета по проведению в 2019 году в России Года театра Калягин, согласно расшифровке на сайте СТД, заявил, что работа по подготовке этого проекта сейчас сводит Год театра «к пресному, рутинному, формальному событию, порождая лишь разочарование и недоумение в театральной среде».​

Калягин утверждал, что для работы план не пригоден и «понять из него ничего невозможно». По его словам, на заседание оргкомитета участники собрались, «чтобы поставить очередную галочку, для отчета по поручению президента и ввести его тем самым в заблуждение, что подготовка к Году театра идет правильно».

В связи с этим, завершая свою речь, Калягин предложил проект плана мероприятий в представленном виде не утверждать, а Ольгу Голодец попросить провести селекторное совещание с руководителями субъектов России о необходимости поддержки Года театра в своих регионах.