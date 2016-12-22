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Большинство россиян назвали смартфон средством ухода от общения
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Большинство россиян назвали смартфон средством ухода от общения
Общество, 15:41
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Большинство россиян назвали смартфон средством ухода от общения
Две трети владельцев гаджетов в России признались, что избегают живого общения с помощью смартфонов. Еще 66% пользователей притворяются, что выясняют в гаджете что-то важное, когда им некомфортно в обществе, выяснили эксперты
Фото: Gustavo Valiente / Zuma / ТАСС

Две трети россиян (71%) смотрят на экраны своих смартфонов, чтобы избежать общения с другими людьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели эксперты «Лаборатории Касперского» и аналитической компании Opeepl (есть в распоряжении РБК).

Согласно исследованию еще 66% владельцев гаджетов в России притворяются, что пытаются выяснить при помощи своего смартфона, планшета или ноутбука что-то важное, когда чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе. Социологи связывают подобное поведение с боязнью излишней социализации. Она же, как полагают эксперты, вынуждает треть россиян получать определенные услуги (например, заказывать такси или еду, а также узнавать, как добраться до определенного места) исключительно с помощью гаджета.

Однако смартфоны россияне, как выяснили специалисты, используют не только в моменты, когда требуется решить какие-либо задачи. 50% респондентов в России признались, что ежедневно убивают с помощью гаджетов время, а еще 47% опрошенных, по их словам, обращаются к смартфонам, планшетам и ноутбукам как к источникам развлечений.

Беспокойство, что без гаджетов невозможно будет себя развлечь, испытывают 30% россиян. 32% считают, что при отсутствии цифрового устройства им будет труднее заказать такси или оформить доставку покупок. 8%, как указывается в исследовании, искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

Опрос, по информации пресс-службы «Лаборатории Касперского», был проведен в июне в 15 странах мира. В России эксперты опросили 750 человек.​

На зависимость пользователей от смартфонов ранее также обратил внимание британский телеканал Sky News. В августе он выяснил, что в прошлом году в мире впервые за много лет выросли продажи кнопочных телефонов, функции которых ограничиваются возможностью принимать и совершать звонки. По данным телеканала, они выросли на 5%, в то время, как продажи смартфонов в 2017 году увеличились только на 2%. Подобную тенденцию Sky News связал со стремлением людей оградить себя таким образом от социальных сетей. Смартфоны с доступом к интернету, по информации телеканала, стали для пользователей настолько незаменимыми, что согласно последним исследованиям в среднем их владельцы проверяют информацию на своих гаджетах каждые 12 минут.

Авторы: Евгения Маляренко, Анна Балашова.
Теги: планшеты и смартфоны , «Лаборатория Касперского» , опрос
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