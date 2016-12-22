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Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети
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Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети
Технологии и медиа, 19:42
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Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети
Популярность старомодных аппаратов впервые за несколько лет начала возвращаться: в прошлом году глобальные продажи кнопочных телефонов выросли на 5%, в то время как продажи смартфонов увеличились только на 2%, выяснил Sky News
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В прошлом году продажи в мире мобильных кнопочных телефонов, функции которых ограничиваются возможностью принимать и совершать звонки, выросли на 5%, сообщает телеканал Sky News, уточняя, что за последние несколько лет этот показатель увеличился впервые. Продажи смартфонов в 2017 году, по его данным, выросли только на 2%.

Кто именно проводил соответствующие исследования, канал не поясняет, однако подчеркивает, что​ кнопочные телефоны, популярность которых возвращается, в отрасли известны как средства связи, позволяющие своим владельцам оградить себя от круглосуточного доступа к социальным сетям. Смартфоны с доступом к интернету, как замечает Sky News, стали для людей настолько незаменимыми, что, согласно последним исследованиям, в среднем их владельцы проверяют информацию на своих гаджетах каждые 12 минут.

Точно такая же зависимость, по информации канала, была и у Мэри Эрскин из лондонского предместья ​Туикенем. «На днях мой друг сказал мне: «Ты проверяешь свой смартфон по 150 раз в день», — рассказала девушка Sky News, заметив, однако, что просто ненавидела то, что она «постоянно была в смартфоне». «Вы всегда сидите на страницах в Facebook и Instagram, и чем больше вы это делаете, тем больше чувствуете, что вам это необходимо», — пояснила Эрскин.

Теперь она, как замечает телеканал, предпочитает кнопочные телефоны без интернета. «[Переход на обычной телефон] не является полным резким отказом [от сети и социальных сетей], потому что у меня есть мой iPad, это скорее дает больше выбора», — поделилась британка, заметив, что теперь, если она выходит из дома с простым телефоном без подключения к Сети, у нее есть возможность «провести день без шума от уведомлений от всех приложений».

Психолог Дарья Кусс, которая изучала компульсивное использование смартфонов, считает, что у некоторых владельцев гаджетов развивается настоящая зависимость от их телефонов. «Эти люди могут знать, что они слишком много пользуются смартфонами, но не могут остановиться», — сказала она в беседе со Sky News. «Они могут бояться пропустить что-то, что может происходить на их каналах в социальных сетях, и это является одной из причин, почему они используют свои гаджеты компульсивно», — пояснила Кусс. Все это, по ее данным, может привести к тому, что человек станет замкнутым, рассеянным и начнет терять контроль над своими действиями.

Согласно исследованию британского Госкомитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (Ofcom), 78% британцев говорят, что они не могут жить без своего смартфона, отмечает Sky News. При этом в среднем, по информации медиарегулятора, с помощью гаджетов пользователи ежедневно проводят в интернете 2 часа 28 минут. Среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель увеличивается до 3 часов 14 минут.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: мобильные телефоны , смартфоны , продажи
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