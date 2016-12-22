МВД разрешило не ходить в ГИБДД для регистрации нового мотора в машине

Процедура регистрации автомобилей упрощается: теперь не нужно будет ехать в ГИБДД для согласования замены двигателя на идентичный. Также появляется возможность регистрировать машину с электронным паспортом транспортного средства

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МВД опубликовало приказ, который утверждает новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 6 октября.

​В приказе есть несколько нововведений. Первое из них связано с установкой в автомобиль нового двигателя. Если раньше у владельцев машин возникали трудности при регистрации нового двигателя, то теперь необходимости ездить для этого в ГИБДД нет: можно будет поменять старый двигатель на идентичный и ездить с ним. Инспекторы ДПС не будут сверять на дорогах номер мотора, потому что тот не относится к регистрационным данным и указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.

Если у автомобиля поменяется собственник, то дополнительные документы на двигатель тоже не понадобятся. Инспектор лишь проверит, не изменена ли маркировка, не объявлен ли установленный мотор в розыск и не изменялась ли конструкция автомобиля.

Сейчас, если машина принадлежит сразу нескольким собственникам, могут возникать трудности из-за того, что непонятно, у кого должны быть регистрационные документы на автомобиль и на кого ставить автомобиль на учет. Новыми правилами вводятся два сценария: либо все собственники приезжают в автоинспекцию и пишут простое заявление о согласии регистрировать машину на одного из них, либо они оформляют нотариально заверенное согласие на регистрацию машины на одного из​ них и тот с этим документом приезжает в ГИБДД, где оформляет транспортное средство на свое имя.

Кроме того, в соответствии с приказом МВД появилось юридическое основание для постановки на учет автомобилей с электронными паспортами (ЭПТС). К этой мере власти готовились на протяжении последних нескольких лет. Более того, с ноября следующего года в России прекратится выдача традиционных бумажных паспортов при выпуске машин в обращение. Уже выданные бумажные документы продолжат действовать бессрочно.

Приказ МВД с октября разрешит регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдают взамен утерянного паспорта. И последнее нововведение позволяет автовладельцам хранить в ГИБДД свой госномер на протяжении 360 дней, а не 180, как это было до сих пор.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон, который также упрощает порядок регистрации новых автомобилей и получения госномеров на них. Со следующего года зарегистрировать новую машину, которая была куплена у официальных дилеров, а также получить к ней номерные знаки можно будет без посещения ГИБДД.