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Общество ,  
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Цена автомобильной аптечки в России выросла почти на треть

Автомобильные аптечки подорожали на 28% перед началом действия приказа Минздрава
Стоимость аптечек выросла на 28% к августу прошлого года, их цена составляет 572 руб. при покупке офлайн. С 1 сентября в силу вступает приказ Минздрава об обновленном составе аптечки, однако ее наличие не является обязательным
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Цена автомобильной аптечки в России выросла в среднем на 28%, следует из подсчетов крупнейшего оператора фискальных данных в стране, «Платформы ОФД». Исследование выполнено по запросу РБК.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой онлайн- и офлайн-торговли. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов.

В 2024 году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб. Это на 28% выше, чем в то же время в прошлом году. При покупке онлайн медианная цена составила 452 руб. — на 18% больше, чем в августе 2023 года.

Несмотря на рост стоимости, число покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для покупок онлайн этот показатель вырос на треть (31%).

Эксперты «Платформы ОФД», в частности, объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в действие в сентябре положений законодательства о новом составе набора.

Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» (взаимодействие с товаром перед покупкой) затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила заранее обновить аптечки, в том числе до того, как они подорожают из-за изменения комплектации.

Минздрав утвердил состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В конце мая российский Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник (приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык).

Приказ вступает в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В то же время не все водители обратили внимание, что аптечки, укомплектованные до вступления в силу нового приказа Минздрава, сохранят актуальность до истечения своего срока годности, отмечают эксперты. В ведомстве поясняли, что, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Кроме того, часть водителей предпочли купить наборы с более хорошим наполнением, поскольку цена аптечки невысока и большого значения ее стоимости автомобилисты не придают. Этот фактор также повлиял на конечную цену товара, говорится в исследовании.

Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине
Авто
Фото:Autonews.ru

До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл обязательно должен был комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 руб.), за этим следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Сейчас требование носит исключительно рекомендательный характер.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
аптечки Автомобили рост цен
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