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Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников

SuperJob: родители тратят по ₽5000 в неделю на репетиторов для подготовке к ЕГЭ
Родители учеников 10—11 классов в среднем тратят на репетиторов по 5 тыс. руб. в неделю, тогда как еще два года назад отдавали 3,5 тыс. руб., следует из опроса SuperJob. Также траты выросли у родителей учеников 7-9 классов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Репетиторов оплачивают трое из десяти родителей учеников 7—8 классов и каждый второй родитель учеников 9—11 классов, причем для подготовки учеников средних классов родители в среднем тратят в неделю 3,5 тыс. руб., тогда как для подготовки старшеклассников — 5 тыс. руб., следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился среди 3 тыс. родителей учеников 7—11 классов с 28 февраля по 3 апреля на всей территории России.

Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии, следует из опроса. Ученикам старших классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам для ЕГЭ: математике и русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3,8 тыс. руб., для учеников 10 и 11 классов — 5 тыс. руб.

Более 10 тыс. руб. в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников: 11% против 9% среди родителей учащихся 9 классов и 7% среди родителей учеников 7—8 классов.

По сравнению с 2023 годом сумма, которую родители готовы тратить на репетиторы, практически не изменилась. Однако в 2021 году она отличалась значительно: на учеников 7—8 классов родители тратили в среднем 2,8 тыс. руб. в неделю, на учеников 9 класса — 3 тыс. руб., а на старшеклассников — 3,5 тыс. руб.

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Фото:Yurich20 / Shutterstock

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репетиторы родители ЕГЭ Школа дополнительное образование
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