В Британии предложили обязательный пожизненный срок для «ужасных» убийц

Власти Британии предлагают исключить выход на свободу «худших из худших» убийц, обязав судей выносить им пожизненные приговоры. Это будет самое суровое наказание в стране, так как смертная казнь там отменена

Лондон (Фото: Kevin Coombs / Reuters)

Британский Минюст предложил внести поправки в законы и обязать судей выносить пожизненные приговоры "наихужшим" убийцам, пишет The Guardian.

Речь идет, например, о преступлениях с сексуальной подоплекой. Если это решение будет принято, то убийцы не будут иметь шансов на обжалование приговоров и освобождение. Пожизненный срок — самое суровое наказание в британской пенитенциарной системе: смертную казнь отменили в стране в 1998 году, последние казни были еще в 1960-х. К заключению на всю жизнь обычно приговаривают серийных убийц или тех, кто совершил убийство с отягчающими обстоятельствами, например, с использованием служебного положения, отмечает Guardian. Для вынесения приговора требуется наличие «исключительных обстоятельств».

По словам британского премьер-министра Риши Сунака, обязательное пожизненное заключение «для отвратительных преступников» будет гарантией того, что они никогда не выйдут на свободу.

«Люди справедливо ожидают, что в самых серьезных случаях должна быть гарантия того, что жизнь будет означать жизнь», — заявил политик.

22 августа в Британии пожизненный срок без возможности освобождения получила бывшая неонатальная медсестра Люси Летюи, которая убила семерых младенцев, находившихся на ее попечении. Она стала четвертой женщиной в истории королевства, которую приговорили к такому наказанию, отмечает Associated Press.

Летби совершала убийства в течение года с июня 2015-го. Она вводила новорожденным воздух внутривенно, отравляла их инсулином или насильно кормила молоком. Еще как минимум шестерых детей удалось спасти после попыток медсестры убить их.

На Даунинг-стрит заявили, что предложенная ими мера могла бы быть задействована в двух недавних делах об убийствах: за изнасилование и убийство юриста Зары Алины Джордан Максуини получил 38 лет заключения, а убийца учительницы Сабины Нессы Кочи Селамадж — 36 лет. После отбытия срока они смогут выйти на свободу.