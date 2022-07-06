Умер журналист-международник Георгий Зубков
«Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Георгия Ивановича», — говорится в сообщении.
Зубков был комментатором, заместителем главного редактора «Последних известий» на радио «Маяк», главным редактором телепрограммы «Доброе утро», политическим обозревателем, руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале (1967) и Осаке (1970).
В начале 60-х годов Зубков входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева. С 1972 по 1981 годы возглавлял в Париже региональное Отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Избирался в члены правления Союзов журналистов и писателей СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР в области литературы и искусства.
Кроме того, Георгий Зубков автор свыше десятка книг и драматических произведений.