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«Коммерсантъ» узнал, что основатель «Тракторных заводов» признал вину

«Ъ»: Основатель концерна «Тракторные заводы» Болотин признал вину по делу о растрате
Адвокат бизнесмена заявила, что тот раскаялся и признал вину по делу о присвоении 90 млн руб., попросив отпустить Болотина из СИЗО. Следствие посчитало, что он может покинуть страну или надавить на свидетелей, суд продлил арест
Михаил Болотин
Михаил Болотин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Основатель и бывший гендиректор концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаил Болотин признал вину по уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Защита бизнесмена не раз настаивала на изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но представитель следственного управления ФСБ в суде каждый раз отвергал ее доводы, указывая на риск давление на свидетелей или уничтожения улик. Она указывала на участие Болотина в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, защите им кандидатской диссертации, наличие троих детей, создание одного из крупнейших в стране машиностроительных холдингов.

По данным газеты, в прошедшем на днях заседании в Мосгорсуде адвокат предпринимателя Светлана Чиркова в качестве аргумента заявила о признании им вины в хищении и раскаянии, отметив, что тот начал «активное сотрудничество со следствием». Последнее, как подчеркнула юрист, однозначно указывает на необходимость перевода Болотина из СИЗО как минимум под домашний арест.

Однако представитель ФСБ не согласился с доводами Чирковой, указав, что фигурировавшие в деле 90 млн руб. обвиняемый до сих пор не вернул. Следствие предположило, что Болотин воспользуется деньгами для организации побега из России. Мосгорсуд утвердил решение районного суда о продлении срока заключения предпринимателя под стражей до полных 11 месяцев.

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Бизнес

Концерн «Тракторные заводы» был основан Болотиным на базе «Промтрактора». Из-за кризисной ситуации в 2018 году концерн был передан в операционное управление «Ростеху» с долгами на сумму более 100 млрд руб. Концерн состоял из 18 предприятий и выпускал тяжелую технику для министерства обороны, железных дорог, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.

О задержании Болотина стало известно около 11 месяцев назад — 30 сентября, его делом занимается ФСБ. Собеседник РБК в оборонно-промышленном комплексе связал дело с проблемами на Курганмашзаводе, а знакомый с ситуацией источник говорил, что расследование ведут при взаимодействии со службой безопасности «Ростеха».

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Кейсы

Тогда же, в конце сентября, были арестованы еще два экс-руководителя машиностроительного холдинга — бывший заместитель Болотина по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и бывший руководитель казначейства холдинга Ирина Восторгина.

Следствие полагало, что они совершили хищение в 2014-2015 годах. В те годы Минобороны выделило предприятию 5,2 млрд руб. в целях проектирования и производства опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП) под названием «Курганец». Условия договора предусматривали производство бронетехники на Курганском машиностроительном заводе, после чего их должны были оснастить броней в динамической защитой на московском НИИ стали. В ФСБ уверены, что часть выделенных средств (90 млн руб.) пропала, по данным следствия, НИИ перевел полученный аванс за работы в качестве займа не имеющей отношения к машиностроению компании, еще несколько переводов средств были сделаны им на счета небольшой частной фирмы. Ее сотрудники ФСБ связывают с обвиняемыми, полагая, что те «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению». Болотину грозит до досяти лет лишения свободы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Болотин «Тракторные заводы» признание вины ФСБ
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