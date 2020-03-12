Полиция Киева задержала напавших на советника главы СНБО

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева задержала 15 человек, напавших на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Группа лиц «устроила ссору» и толкнула политика во время презентации организованной Сивохо Национальной платформы примирения и единства в Донбассе.

После потасовки зачинщики пытались сбежать, однако были задержаны. В Печорское отделение доставили 15 человек для дачи показаний, следователи разыскивают остальных участников конфликта.

Киевская полиция начала уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Как сообщает портал «Страна.ua», ситуация на конференции обострилась через полчаса после начала. Сергей Тамарин, известный как член батальона «Азов», начал из зала оскорблять советника секретаря СНБО. После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. Во время дальнейшего конфликта Сивохо прижали к стене, а затем начали толкать, в результате чего тот упал, пишет издание.