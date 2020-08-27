Общество , 27 авг, 15:53
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Путин нашел недостаток на открытой в Крыму трассе «Таврида»
На трассе «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь, нужно сделать больше съездов к морю для удобства туристов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая движение по построенному участку дороги. Трансляцию вел канал «Россия 24».
«Надо съезды делать только к берегу … Туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море», — сказал он.
Президент проехал по одному из этапов трассы за рулем автомобиля «Аурус». Сев в машину, Путин пристегнулся, «чтобы не пришлось платить штрафы». Его сопровождал главный технолог генподрядчика строительства дороги АО «ВАД» Андрей Волков.
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