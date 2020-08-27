Власти Британии заплатят заразившимся COVID-19 и их родным

В одном из регионов, где произошла вспышка COVID-19, лишившимся заработка выплатят по £130–182

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Часть жителей Великобритании, лишившихся заработка из-за коронавирусной инфекции COVID-19, получат дополнительные пособия, говорится в сообщении на сайте правительства страны. Выплаты начнутся с 1 сентября, на первом этапе получать пособия будут жители Блэкберна и соседних с ним населенных пунктов, где несколько дней назад произошла вспышка COVID-19 и были введены карантинные меры.

В соответствии с новым решением правительства пособия получат люди с низким доходом, из-за введенных ограничений лишившиеся своего обычного заработка:

по £130 ($171,5 или 12,85 тыс. руб.) — те, у кого был выявлен COVID-19 и им было предписано самоизолироваться на десять дней;

по £182 ($250 или 18 тыс. руб.) — те, кто был вынужден отправиться в самоизоляцию на 14 дней после выявления COVID-19 у проживающего с ними члена семьи;

по £13 в день, но не более £182 — те, кто был вынужден отправиться на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, с которым они вместе не живут.

Дополнительными условиями получения пособий является наличие у претендента работы и невозможность продолжать трудиться из дома, что привело к потере обычного заработка. Выплаты обещают производить в течение 48 суток после запроса, но проверив наличие оснований для получения пособий.