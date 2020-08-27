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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Британии заплатят заразившимся COVID-19 и их родным

В одном из регионов, где произошла вспышка COVID-19, лишившимся заработка выплатят по £130–182
Фото: Victoria Jones / Getty Images
Фото: Victoria Jones / Getty Images

Часть жителей Великобритании, лишившихся заработка из-за коронавирусной инфекции COVID-19, получат дополнительные пособия, говорится в сообщении на сайте правительства страны. Выплаты начнутся с 1 сентября, на первом этапе получать пособия будут жители Блэкберна и соседних с ним населенных пунктов, где несколько дней назад произошла вспышка COVID-19 и были введены карантинные меры.

В соответствии с новым решением правительства пособия получат люди с низким доходом, из-за введенных ограничений лишившиеся своего обычного заработка:

  • по £130 ($171,5 или 12,85 тыс. руб.) — те, у кого был выявлен COVID-19 и им было предписано самоизолироваться на десять дней;
  • по £182 ($250 или 18 тыс. руб.) — те, кто был вынужден отправиться в самоизоляцию на 14 дней после выявления COVID-19 у проживающего с ними члена семьи;
  • по £13 в день, но не более £182 — те, кто был вынужден отправиться на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19, с которым они вместе не живут.

Дополнительными условиями получения пособий является наличие у претендента работы и невозможность продолжать трудиться из дома, что привело к потере обычного заработка. Выплаты обещают производить в течение 48 суток после запроса, но проверив наличие оснований для получения пособий.

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Если схема докажет свою эффективность в Блэкберне и его окрестностях, ее предполагается использовать и в других регионах Великобритании, где произойдут вспышки COVID-19.

В марте президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующей программе стоимостью $2 трлн, предусматривающей единовременные выплаты в размере $1,2 тыс. тем американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год, и выплаты семьям с детьми по $500 на каждого ребенка.

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В России одной из мер поддержки семей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране стала двухкратная, в июне и июле, выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, коронавирус, пособия
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