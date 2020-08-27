Путин назвал причины возникновения вспышек COVID-19 в Европе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске Общество, 14:56 Песков ответил на сообщения о полете самолета ФСБ в аэропорт Минска Политика, 14:49 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 14:48 Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд Политика, 14:46 Колесникова приехала на допрос по делу о создании совета оппозиции Политика, 14:46 Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США Политика, 14:37 Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса Политика, 14:21 Церковь потребовала наказать закрывших людей в костеле в Минске омоновцев Общество, 14:19 Путин назвал причины возникновения вспышек COVID-19 в Европе Общество, 14:19 Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию Политика, 14:18 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 14:16 Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией из-за отравления Навального Политика, 14:14 Песков назвал делом следствия и суда перевод Фургала под домашний арест Политика, 14:13 Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области Политика, 14:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин назвал причины возникновения вспышек COVID-19 в Европе

При этом президент России выразил надежду на то, что и в Европе, и в других частях света справятся с ситуацией и не допустят второй волны COVID-19
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе связан с несоблюдением правил, призванных предотвратить распространение болезни. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Это же очевидная вещь, лежит на поверхности — курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, в ресторанах. Вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества, приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания», — сказал президент в интервью на канале «Россия 24».

Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции
Фотогалерея 

При этом Путин выразил надежду на то, что и в Европе, и в других частях света справятся с ситуацией и не допустят второй волны COVID-19.

В России же, по словам главы государства, удалось пройти пик заболеваемости, однако угроза пока не миновала.

«Вирус никуда не делся», — предупредил Путин, обратившись к россиянам с просьбой соблюдать ограничительные меры. «Это необходимо сегодня. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни», — добавил президент.

Путин отметил, что в восьми регионах России уже у четверти населения сложился так называемый популяционный иммунитет.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в России выявлено 4711 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 975 тыс., из которых более 16,8 тыс. умерли. В мире число заболевших COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 24,2 млн человек, умерли более 826 тыс.

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса
Политика
В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19
Общество
В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter