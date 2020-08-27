Путин назвал причины возникновения вспышек COVID-19 в Европе

При этом президент России выразил надежду на то, что и в Европе, и в других частях света справятся с ситуацией и не допустят второй волны COVID-19

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Рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе связан с несоблюдением правил, призванных предотвратить распространение болезни. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Это же очевидная вещь, лежит на поверхности — курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, в ресторанах. Вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества, приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания», — сказал президент в интервью на канале «Россия 24».

При этом Путин выразил надежду на то, что и в Европе, и в других частях света справятся с ситуацией и не допустят второй волны COVID-19.

В России же, по словам главы государства, удалось пройти пик заболеваемости, однако угроза пока не миновала.