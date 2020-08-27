В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19

С начала пандемии в России умерли 16,8 тыс. заразившихся коронавирусом. Ни одной смерти от COVID-19 не зарегистрировали только в двух регионах — в Ненецком автономном округе и Сахалинской области

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За прошедшие сутки в России от коронавируса умер 121 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 16 804.

Больше всего заразившихся умерло за сутки в Санкт-Петербурге — 17. Следом за ним идут Москва и Красноярский край — 12 и 8 человек соответственно. В Ростовской области скончались шесть заразившихся, по пять жертв заболевания также в Ленинградской и Кемеровской областях. В остальных российских регионах суточное число летальных исходов колеблется от нуля до четырех.

С начала пандемии больше всего заразившихся умерло в Москве, которая стала эпицентром коронавируса в России, — 4,7 тыс. На втором месте находится Санкт-Петербург — 2,3 тыс. летальных исходов, третье занимает Московская область — 1,1 тыс. Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировали лишь в двух российских регионах — в Ненецком автономном округе и Сахалинской области.

По числу смертей от коронавируса (16,8 тыс.) Россия занимает 12-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В списке она находится между ЮАР (13,5 тыс.) и Колумбией (18,1 тыс.). В первую тройку по этому показателю входят США (179,7 тыс.), Бразилия (117,6 тыс.) и Мексика (62 тыс.).