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В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19

С начала пандемии в России умерли 16,8 тыс. заразившихся коронавирусом. Ни одной смерти от COVID-19 не зарегистрировали только в двух регионах — в Ненецком автономном округе и Сахалинской области
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За прошедшие сутки в России от коронавируса умер 121 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 16 804.

Больше всего заразившихся умерло за сутки в Санкт-Петербурге — 17. Следом за ним идут Москва и Красноярский край — 12 и 8 человек соответственно. В Ростовской области скончались шесть заразившихся, по пять жертв заболевания также в Ленинградской и Кемеровской областях. В остальных российских регионах суточное число летальных исходов колеблется от нуля до четырех.

С начала пандемии больше всего заразившихся умерло в Москве, которая стала эпицентром коронавируса в России, — 4,7 тыс. На втором месте находится Санкт-Петербург — 2,3 тыс. летальных исходов, третье занимает Московская область — 1,1 тыс. Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировали лишь в двух российских регионах — в Ненецком автономном округе и Сахалинской области.

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Фото: Hagen Hopkins / Getty Images

По числу смертей от коронавируса (16,8 тыс.) Россия занимает 12-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В списке она находится между ЮАР (13,5 тыс.) и Колумбией (18,1 тыс.). В первую тройку по этому показателю входят США (179,7 тыс.), Бразилия (117,6 тыс.) и Мексика (62 тыс.).

Общее число заразившихся в России достигло 975,5 тыс. человек. Из них 792,5 тыс. пациентов уже выздоровели, 166,2 тыс. еще лечатся.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Теги: коронавирус, детская смертность
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