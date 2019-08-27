МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,57 +0,50 EUR Бирж. 73,87 +0,57 Brent 58,70 -0,78% USD Нал. 66,92 65,92 EUR Нал. 74,22 73,26 USD ЦБ 66,26 +0,29 EUR ЦБ 73,61 +0,21 EUR/USD 1,1092 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 155,00 -221,00 IMOEX 2 648,71 -0,36% RTSI 1 254,63 -1,07% DJIA 25 907,07 +0,03% Nasdaq 7 849,17 -0,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,51%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,63%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,51%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,63%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 66,26 (+0,29) Quote, 14:45
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 73,61 (+0,21) Quote, 14:45
Эрдоган на МАКСе назвал тесным салон российско-китайского CR929 Бизнес, 18:45 Дональд Трамп похвалил ушедшего в отставку итальянского премьера Политика, 18:45 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 18:32 Депардье получил землю под Минском для строительства дома Общество, 18:30 Посольство США раскрыло темы встречи Болтона с главой Совбеза Украины Политика, 18:29 В Москве повысили минимальную пенсию Общество, 18:19 Путин назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку» Экономика, 18:17 Путин выразил надежду на помощь Федора космонавтам МКС Технологии и медиа, 18:14 МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО Общество, 18:11 Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд Бизнес, 18:10 В Анапе арестовали подозреваемых в понуждении девушки к сексу полицейских Общество, 18:09 Козаку поручили разобраться в споре «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе» Бизнес, 18:06 ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов Политика, 18:00 Зачем измерять эмоции: событийный маркетинг нового поколения Pro, 17:55
Общество ,  
0 
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Против экс-владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело о хищениях. Бизнесмен выехал за пределы России, говорят источники РБК. Его проверяют и по делу экс-главы банковского отдела ФСБ

Бывшему владельцу страховой компании «Наско» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК). Об этом рассказал РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела, информацию подтвердил собеседник в МВД.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК. По его словам, Кондратенков выехал за границу.

«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — рассказал источник. По его словам, финансовый анализ ЦБ показал, что первичная сумма ущерба от деятельности «Вектора» составляет 100 млн руб. По словам собеседника РБК, следствие считает, что 63 млн руб. были похищены Кондратенковым из «Вектора» путем вывода средств в подконтрольные ему компании.

Другой эпизод дела связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance.

Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Черкалину в мае было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб. Все трое арестованы.

В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наска» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб.

Центробанк обращался с обращением о возбуждении уголовных дел по всем четырем страховым компаниям, дело возбудили по «Вектору». «Курировал проверки по этим компаниям 2-й отдел управления «К» СЭБ ФСБ, говорит собеседник РБК.

15 мая Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Респект» и «Национальная компания Татарстан» (НАСКО). НАСКО — была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО. Обе компании ранее входили в состав структур Александра Кондратенкова. 27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию «Наска» банкротом. Интересы временной администрации и АСВ в суде представляла юридическая компания «Кворум». Также сейчас проходят процедуру банкротства компании «Опора» и «Ангара».

По данным Российского союза страховщиков, «Наско» в первом квартале 2019 года занимала 8-е место по сборам за ОСАГО — 1,3 млрд руб. (272 тыс. полисов).

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Страхование, ОСАГО
Материалы по теме
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»
Финансы
ЦБ отозвал лицензию у столичной компании «КРК-Страхование»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter