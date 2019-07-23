Суд продлил арест Абызова на три месяца

Михаил Абызов, бывший министр «открытого правительства», останется под стражей еще по меньшей мере три месяца. Об этом решении сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.

Абызова задержали 26 марта сотрудники ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Против него и еще пяти человек завели уголовное дело. По версии следователей, экс-министр, использовав должностные полномочия, организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний, в том числе СИБЭКО. В результате за рубеж была выведена крупная сумма средств (всего Абызова обвиняют в мошенничестве на 4 млрд руб.).

Михаил Абызов занимал пост министра «открытого правительства» в кабмине Дмитрия Медведева с мая 2012 года по май 2018-го.