Минтранс назвал стоимость подготовки пилота в России

Минтранс хочет вдвое увеличить стоимость подготовки пилота в России. Министерство направило в правительство предложения о безопасности полетов и обучении экипажа

Кабина пилотажного стенда ПС-10М (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Стоимость подготовки одного пилота в России составляет порядка 600 тыс. руб., рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью «РИА Новости».

«В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тыс. руб.», — заявила Петрова. Эту сумму нужно увеличить вдвое, добавила она. Чтобы выполнить «государственное задание», в данном случае ежегодно будет необходимо 4 млрд руб. без учета стоимости питания и обмундирования, которые обойдутся примерно в 450 млн руб.

По словам Петровой, Минтранс внес в правительство ряд предложений о совершенствовании безопасности полетов и системы подготовки пилотов, их должны рассмотреть в сентябре. Замглавы министерства Александр Юрчик анонсировал подготовку изменений в мае, после того как в результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек.

Изменения должны коснуться государственного подхода к безопасности полетов: предлагается утвердить формат и состав предоставления данных о факторах риска и опасности. «Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий», — сказала Петрова.