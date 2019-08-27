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Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
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Минтранс назвал стоимость подготовки пилота в России
Минтранс хочет вдвое увеличить стоимость подготовки пилота в России. Министерство направило в правительство предложения о безопасности полетов и обучении экипажа
Кабина пилотажного стенда ПС-10М (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Стоимость подготовки одного пилота в России составляет порядка 600 тыс. руб., рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью «РИА Новости».

«В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тыс. руб.», — заявила Петрова. Эту сумму нужно увеличить вдвое, добавила она. Чтобы выполнить «государственное задание», в данном случае ежегодно будет необходимо 4 млрд руб. без учета стоимости питания и обмундирования, которые обойдутся примерно в 450 млн руб.

По словам Петровой, Минтранс внес в правительство ряд предложений о совершенствовании безопасности полетов и системы подготовки пилотов, их должны рассмотреть в сентябре. Замглавы министерства Александр Юрчик анонсировал подготовку изменений в мае, после того как в результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек.

Изменения должны коснуться государственного подхода к безопасности полетов: предлагается утвердить формат и состав предоставления данных о факторах риска и опасности. «Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий», — сказала Петрова.

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Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Катастрофа с SSJ100 произошла 5 мая: после вылета из Шереметьево в Мурманск в лайнер попала молния, и экипаж принял решение вернуться в Москву. При посадке стойки шасси подломились, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минтранс, российские пилоты
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