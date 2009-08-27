Великобритания собрала свой последний телевизор

В Великобритании собран последний телевизор. В стране, где было изобретено современное телевидение, закончилась целая эпоха, передает телеканал "Вести".

Телевизионный завод в Плимуте на юго-западе Англии, принадлежащий японской корпорации Toshiba, закроют 27 августа. Его производственные линии перебрасываются в Польшу, а в Великобритании с сегодняшнего дня производство телевизоров полностью прекратится.

Многие британцы восприняли эту новость как подтверждение продолжающегося процесса деиндустриализации считавшегося некогда "мастерской мира" Соединенного королевства.

Первая в мире действующая телевизионная система была создана шотландским инженером Джоном Лоджи Бердом. В январе 1926 года в Королевском институте в Лондоне он представил ее научным кругам и публике. Многие считают, что именно тогда появилось современное телевидение.

Великобритания сразу же захватила лидерство как в телевизионной технологии, так и в освоении этого мощного средства массовой информации. Именно здесь был произведен первый телевизор для массового потребителя. А телевещание началось в стране с сентября 1929 года.