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Военная операция на Украине ,  
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В Латвии женщину осудили на три года за флаг со словами «Путин мой друг»

Jauns: в Латвии женщину осудили на три года за флаг со словами «Путин мой друг»
Сюжет
Военная операция на Украине

Суд в Латвии приговорил женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики, сообщает латвийское агентство Jauns.

«Рижский городской суд сегодня приговорил к 3 годам тюремного заключения <...> активистку Елену Крейле за размещение российской символики и других прославляющих [конфликт] символов», — написало издание.

По данным обвинения, Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года публично выражала свою поддержку России — в окнах своего дома она повесила самодельные флаги России, один из которых был с надписью «Путин мой друг».

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Фото:Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Женщина также расклеила ленты в окнах в последовательности российского триколора, плакат красного цвета, на котором изображен российский герб и надпись «МВД России» и фотографию четырех женщин, одна из которых в красном платье и с символикой СССР — серпом и молотом, а на заднем плане российский флаг.

Крейле свою вину отрицает.

Издание уточнило, что осенью 2023 года по другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условного лишения за те же действия. Решение было обжаловано и должно быть рассмотрено в сентябре этого года.

Теги
Латвия суд Рига
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