Ученые оценили влияние изменения климата на продолжительность дня

Исследователи в Proceedings of the National Academy of Sciences сообщили, что таяние полярных льдов меняет скорость вращения Земли. Изменение незначительно и не влияет на жизнь человечества, рассказали опрошенные РБК эксперты

Фото: NASA / Getty Images

Влияние климатических изменений на замедление вращения Земли и тем самым на увеличение продолжительности дня мизерно, заявил РБК климатолог, замдиректора Института физики атмосферы академик РАН Владимир Семенов.

«Может изменяться циркуляция атмосферы океана, это тоже влияет на вращение Земли. Но это такие мизерные изменения, что они ни на что не влияют», — сказал ученый.

Семенов пояснил, что замедление вращения Земли происходит из-за приливного трения, связанного с притяжением Луны, но это масштабы десятков, сотни миллионов лет.

В американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали исследование. В нем сказано, что вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов изменяет скорость вращения Земли и увеличивает продолжительность дня. Ученые подчеркнули, что изменения во времени незначительны — несколько миллисекунд в день, однако в современном высокотехнологичном мире эти миллисекунды оказывают важное влияние на вычислительные системы, на которые люди привыкли полагаться, например GPS. При этом ранее профессор Университета Калифорнии в Сан-Диего Данкан Эгнью пришел к противоположному выводу. По его мнению, исчезновение ледников приводит к перераспределению массы к экватору планеты, а из-за этого сутки уменьшаются.

Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, заведующий кафедрой физики и атмосферы Физического факультета МГУ Игорь Мохов рассказал РБК, что влияние климата на замедление Земли очень мало и даже не ощущается в реальности.

«Когда льды накапливаются, ледниковые щиты тают, то момент Земли как планеты меняется и поэтому, действительно, угловая скорость вращения меняется. Интегральный угловой момент сохраняется, поэтому происходит перераспределение массы, поэтому угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси меняется. Но на очень малое значение, какие-то миллисекунды», — рассказал ученый.

Связь глобального потепления с изменением вращения Земли «если и существует, то очень косвенная, через целый ряд промежуточных процессов, таких, например, как циркуляция атмосферы», пояснила РБК профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.

По ее словам, для оценки влияния потепления климата на продолжительность дня необходимо сложное моделирование с учетом всего комплекса обратных связей в климатической системе.

«Не слышала, чтобы такие модельные эксперименты проводились. В любом случае если эффект и есть, то он микроскопичен и на нашу жизнь никак не влияет», — отметила Гущина.