В Екатеринбурге после двух дней поисков нашли пропавшую девочку

В Екатеринбурге после двух дней поисков пропавшую девочку нашли в соседнем доме

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Екатеринбурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Ребенок ушел около 10 утра накануне, 26 июля, из своего дома на улице Латвийской, и до вечера 27 июля ее местонахождение было неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетней), но ребенок нашелся живым.

«В настоящее время Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы», — указали в СК.

Местные порталы e1.ru и ЕАН пишут, что девочку нашли в соседнем доме. По данным источника e1.ru, который участвовал в поисках, ребенка «заманил собакой» мужчина, девочка была напугана. ЕАН со ссылкой на соседей мужчины пишет, что он наркозависимый; именно они указали поисковикам на подозрительную квартиру.

Несколько дней назад в Кемерово пропал шестилетний мальчик. Он ушел из дома 22 июля, на следующий день тело ребенка нашли в водоеме неподалеку.