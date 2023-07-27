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На саммите Россия — Африка участники форума попали в очереди на транспорт

На саммите Россия — Африка сотни участников форума попали в очереди на шаттлы
Дорога на форум Россия — Африка в среднем занимает три—четыре часа — на въезд образовалась «гигантская пробка», передают корреспонденты РБК. Помимо этого, несколько сотен участников ждут шаттлов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По дороге на второй экономический форум Россия — Африка, который стартовал в Санкт-Петербурге 27 июля, возникла очередь на шаттлы, сообщили корреспонденты РБК.

На форум можно попасть только на шаттле — для этого необходимо регистрироваться заранее. Однако, по словам корреспондентов, система регистрации на шаттлы не работает, а многим прошедшим ранее регистрацию не удалось попасть в свой временной слот, так как они приходили уже заполненными.

После того как участнику форума удалось сесть на шаттл, его везут не на экспофорум, а на перехватывающую парковку, где нужно пересесть на другой шаттл. Очередь на пересадку — несколько сотен человек.

«Помимо этого, закончился аккредитованный транспорт, который можно было отдельно забронировать за деньги», — отмечает корреспондент.

На въезд на форум образовалась «гигантская пробка». В среднем, по словам корреспондента РБК, дорога занимает три—четыре часа.

В центре города движение утром 27 июля было «необычно плотным», в пробках стояли Садовая улица и Литейный проспект, отмечает «Фонтанка».

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РБК направил запрос в пресс-службу Росконгресса.

Цель проходящего в Петербурге форума — укреплять «всеобъемлющее и равноправное сотрудничество» Москвы с африканскими странами в области политики, безопасности, экономики, а также в научно-техническом и гуманитарном направлениях.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что участие в форуме подтвердили 49 стран (всего африканских государств 54). Завершатся мероприятия форума 28 июля.

Первый саммит Россия — Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. По его итогам была принята совместная декларация, в которой участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности, 20 пунктов касались торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сфер. Тем не менее большинство намерений остались нереализованными, отмечали эксперты «Валдая».

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