МВД сообщило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Страховщики назвали размер средней выплаты по ОСАГО Авто, 15:28
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 15:27
Дрозд назвал Усамана Нурмагомедова вечным заложником славы Хабиба Спорт, 15:25
Херсон наладит паромные переправы из-за повреждения Антоновского моста Политика, 15:24
В Роспотребнадзоре не отметили сильного роста заболеваемости COVID-19 Общество, 15:09
МВД сообщило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko Общество, 15:08
«Аэрофлот» начал продавать билеты на Пхукет Бизнес, 15:05
Объем сделок на складском рынке России рухнул. Почему это еще не дно Pro, 15:05
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 15:04
Кокорина не вызвали на второй предсезонный сбор «Фиорентины» Спорт, 15:01
Mini представила концепт Aceman: полный отказ от кожи и панели приборов Авто, 14:53
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
Как выглядит паром, который запустили из Ейска в Мариуполь. Видео Общество, 14:37
Общество ,  
0 

МВД сообщило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko

По данным МВД, задержанная под псевдонимом Тиффани руководила структурным подразделением Finiko в Ростовской области и Краснодарском крае, она привлекла в пирамиду более $5 млн
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Силовики задержали участницу финансовой пирамиды Finiko, которая руководила структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Задержанная — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, она использовала псевдоним Тиффани. По данным МВД, женщина привлекла в пирамиду более $5 млн, получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

Как сообщает министерство, Серикова привлекала вкладчиков при помощи конференций в интернете и выступлений в российских регионах, «она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности».

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Финансы
Кирилл Доронин

Женщине предъявили обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), она арестована. Кроме того, сообщила Волк, ей будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).

Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства. Как сообщала Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Центробанк выявил у организации признаки финансовой пирамиды.

Среди задержанных — один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин, его арестовали в июне 2021 года. Он не признает вину. Других участников Finiko объявили в розыск. По данным МВД, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды превышает 5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Оспу обезьян признали ЧС. Какие компании на этом заработают
Прогнозы
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Мир погружается в рецессию. Кто в ИТ-секторе пострадает больше всего
Прогнозы
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Почему ошибки визуализации данных могут дорого стоить компании
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Dmitri Lovetsky / AP Как банки обходят блокировку своих приложений в App Store и Google Play
Статьи
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
финансовая пирамида Finiko МВД мошенничество
Материалы по теме
ЦБ сообщил о шестикратном росте числа выявленных пирамид
Финансы
МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, нанесшей ущерб в ₽9 млрд
Финансы
В ЦБ сравнили инвестиции в криптовалюты с финансовой пирамидой
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter