МВД сообщило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko

По данным МВД, задержанная под псевдонимом Тиффани руководила структурным подразделением Finiko в Ростовской области и Краснодарском крае, она привлекла в пирамиду более $5 млн

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Силовики задержали участницу финансовой пирамиды Finiko, которая руководила структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Задержанная — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, она использовала псевдоним Тиффани. По данным МВД, женщина привлекла в пирамиду более $5 млн, получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

Как сообщает министерство, Серикова привлекала вкладчиков при помощи конференций в интернете и выступлений в российских регионах, «она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности».

Женщине предъявили обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), она арестована. Кроме того, сообщила Волк, ей будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).

Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства. Как сообщала Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Центробанк выявил у организации признаки финансовой пирамиды.

Среди задержанных — один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин, его арестовали в июне 2021 года. Он не признает вину. Других участников Finiko объявили в розыск. По данным МВД, сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды превышает 5 млрд руб.