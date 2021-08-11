Сооснователей Finiko объявили в розыск

Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы и Кирилл Доронин (Фото: Finiko)

Сооснователей финансовой организации Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича объявили в розыск, сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров, передает ТАСС. Офицер отметил, что все они фигурируют в деле в качестве подозреваемых.

«У нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров.

Он добавил, что МВД проводит большую работу со «звездочниками» (теми, кто вовлекает других людей в финансовую пирамиду). Сами они воспринимают себя как добросовестных получателей денежных средств. По словам Давлетьярова, в отношении этих лиц будет приниматься отдельное решение. С сотрудниками офиса Finiko ведомство работает отдельно.

В декабре 2020 года против финансовой организации возбудили уголовное дело из-за деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК). По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали средства вкладчиков под предлогом высокоэффективных вложений при игре на рынках криптовалюты, фондовых рынках и разных торговых площадках. Им обещали ежемесячно начислять высокий процент, но Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности, полагает следствие. Признаки финансовой пирамиды у организации выявил Центробанк России.

30 июля Вахитовский суд Казани арестовал основателя компании Кирилла Доронина на два месяца по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) до 28 сентября. 11 августа тот обжаловал свой арест. Адвокат Доронина просил о мере пресечения в виде домашнего ареста в связи с беременностью и приближением родов его супруги.