В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ракет для HIMARS Политика, 12:31
Глава Феодосии подал в отставку после критики со стороны Аксенова Политика, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:31
МИД настоял на синхронном начале экспорта зерна из России и Украины Политика, 12:30
Как выглядит Антоновский мост в Херсоне после ночных ударов. Видео Политика, 12:29
Непобежденный брат Нурмагомедова занял первое место в рейтинге Bellator Спорт, 12:26
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Pro, 12:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЦБ сообщил о снижении выявления фальшивых банкнот на четверть Финансы, 12:15
Котировки Fix Price взлетели на 9% после публикации финансовой отчетности Инвестиции, 12:15
В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки Общество, 12:13
Строительство торговых центров в России упало до минимума с 2004 года Недвижимость, 12:11
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:07
«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино Технологии и медиа, 12:02
Общество ,  

В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки

В регионе заболевание диагностировано у двух сельских жителей. Ку-лихорадка передается человеку от сельскохозяйственных животных, а те могут заразиться от клещей, активность которых в Новосибирской области резко выросла
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Новосибирской области выявили первые за десять лет два случая ку-лихорадки (коксиеллеза), сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Оба пациента из области, из сельской местности», — добавила она. Заразившиеся уже поправились.

Специалист отметила, что в регионе резко увеличилась активность клещей: количество случаев энцефалита увеличилось по сравнению с прошлым годом вдвое, боррелиоза — втрое.

Ученые заметили закономерность, что активизация клещей происходит каждые 6–8 лет. Причина в том, что во время эпидемии коронавируса люди не так много выходили на природу, поэтому и случаев покусов было меньше. Также реже вакцинировались от клещевого энцефалита», — пояснила Позднякова.

Ку-лихорадка — заболевание, для которого свойственны общетоксические симптомы (недомогание, головная боль, озноб, потеря аппетита), иногда — пневмония. Возбудитель — бацилла Coxiella burnetii. Возможно острое и — значительно реже — хроническое течение заболевания. Ку-лихорадка поражает дыхательную систему, иногда — печень.

Японские ученые обнаружили новый вирус, передающийся через укусы клещей
Общество
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Болезнь редко передается от человека к человеку, наиболее частые переносчики ку-лихорадки — сельскохозяйственные животные. Передача обычно происходит при вдыхании заразных частиц, но возможно заражение и через инфицированное сырое молоко. Клещи не инфицируют человека напрямую, но могут заразить овцу, козу или корову. Поэтому заболевают ку-лихорадкой в основном сельские жители и животноводы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Аутплейсмент, или как расстаться с сотрудниками экологично
Инструкции
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи

Смертность от ку-лихорадки составляет только около 1% пациентов, не получавших лечения. Лечат болезнь доксициклином или хлорамфениколом.

В начале июля случаи заболевания лихорадкой Ку выявили в Ростовской области. До этого в регионе такие пациенты не встречались с 2001–2002 года, рассказали в местном Роспотребнадзоре.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Новосибирская область
Материалы по теме
В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Общество
Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян
Общество
В КНДР сообщили об успешных мерах по борьбе с «лихорадкой» в стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter