В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки
В Новосибирской области выявили первые за десять лет два случая ку-лихорадки (коксиеллеза), сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
«Оба пациента из области, из сельской местности», — добавила она. Заразившиеся уже поправились.
Специалист отметила, что в регионе резко увеличилась активность клещей: количество случаев энцефалита увеличилось по сравнению с прошлым годом вдвое, боррелиоза — втрое.
Ученые заметили закономерность, что активизация клещей происходит каждые 6–8 лет. Причина в том, что во время эпидемии коронавируса люди не так много выходили на природу, поэтому и случаев покусов было меньше. Также реже вакцинировались от клещевого энцефалита», — пояснила Позднякова.
Ку-лихорадка — заболевание, для которого свойственны общетоксические симптомы (недомогание, головная боль, озноб, потеря аппетита), иногда — пневмония. Возбудитель — бацилла Coxiella burnetii. Возможно острое и — значительно реже — хроническое течение заболевания. Ку-лихорадка поражает дыхательную систему, иногда — печень.
Болезнь редко передается от человека к человеку, наиболее частые переносчики ку-лихорадки — сельскохозяйственные животные. Передача обычно происходит при вдыхании заразных частиц, но возможно заражение и через инфицированное сырое молоко. Клещи не инфицируют человека напрямую, но могут заразить овцу, козу или корову. Поэтому заболевают ку-лихорадкой в основном сельские жители и животноводы.
Смертность от ку-лихорадки составляет только около 1% пациентов, не получавших лечения. Лечат болезнь доксициклином или хлорамфениколом.
В начале июля случаи заболевания лихорадкой Ку выявили в Ростовской области. До этого в регионе такие пациенты не встречались с 2001–2002 года, рассказали в местном Роспотребнадзоре.