В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки

В регионе заболевание диагностировано у двух сельских жителей. Ку-лихорадка передается человеку от сельскохозяйственных животных, а те могут заразиться от клещей, активность которых в Новосибирской области резко выросла

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Новосибирской области выявили первые за десять лет два случая ку-лихорадки (коксиеллеза), сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Оба пациента из области, из сельской местности», — добавила она. Заразившиеся уже поправились.

Специалист отметила, что в регионе резко увеличилась активность клещей: количество случаев энцефалита увеличилось по сравнению с прошлым годом вдвое, боррелиоза — втрое.

Ученые заметили закономерность, что активизация клещей происходит каждые 6–8 лет. Причина в том, что во время эпидемии коронавируса люди не так много выходили на природу, поэтому и случаев покусов было меньше. Также реже вакцинировались от клещевого энцефалита», — пояснила Позднякова.

Ку-лихорадка — заболевание, для которого свойственны общетоксические симптомы (недомогание, головная боль, озноб, потеря аппетита), иногда — пневмония. Возбудитель — бацилла Coxiella burnetii. Возможно острое и — значительно реже — хроническое течение заболевания. Ку-лихорадка поражает дыхательную систему, иногда — печень.

Болезнь редко передается от человека к человеку, наиболее частые переносчики ку-лихорадки — сельскохозяйственные животные. Передача обычно происходит при вдыхании заразных частиц, но возможно заражение и через инфицированное сырое молоко. Клещи не инфицируют человека напрямую, но могут заразить овцу, козу или корову. Поэтому заболевают ку-лихорадкой в основном сельские жители и животноводы.

Читайте на РБК Pro Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов Статьи Pro Аутплейсмент, или как расстаться с сотрудниками экологично Аутплейсмент, или как расстаться с сотрудниками экологично Инструкции Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи

Смертность от ку-лихорадки составляет только около 1% пациентов, не получавших лечения. Лечат болезнь доксициклином или хлорамфениколом.

В начале июля случаи заболевания лихорадкой Ку выявили в Ростовской области. До этого в регионе такие пациенты не встречались с 2001–2002 года, рассказали в местном Роспотребнадзоре.