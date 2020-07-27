Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» РБК Pro Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов РБК Pro Тебе не скрыться: как удаленка привела к тотальной слежке за сотрудниками РБК Pro Маркировка одежды и обуви: бедствие или новый этап развития фешен-ретейла Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 14:36
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных дорогах для их разгрузки Общество, 20:52 Мелания Трамп заявила о планах обновить розарий перед Белым домом Общество, 20:48 В ОНК сообщили о подозрении на COVID-19 у Ивана Сафронова Общество, 20:31 Медведев заявил о сомнительной ценности саммита G7 Политика, 20:24 Московская прокуратура начала проверку после пожара в СИЗО Общество, 20:17 Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Общество, 20:16 В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID Общество, 20:13 Степашин поставил «Динамо» задачу выйти в групповой этап Лиги Европы Спорт, 20:02 Tech выше всех: новые возможности для инвестора или ажиотаж РБК и Сбербанк Первый, 20:01 СК опубликовал видео допроса подозреваемого в расчленении своей жены Общество, 20:00 Что важно знать о начавшемся бессрочном перемирии на юго-востоке Украины Политика, 19:52 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:35 Во Вьетнаме 11 человек заболели на фоне появления нового типа вируса Общество, 19:33 «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа Общество, 19:32
Общество ,  
0 

Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии

По предварительным данным, причиной аварии стало старение металла труб газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет
Газпром GAZP ₽184,78 -0,36% Купить
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Авария на магистральном газопроводе привела к прекращению прокачки газа из Болгарии в Грецию, сообщает компания «Булгартрансгаз». По ее данным, поставка газа была прекращена из-за «нарушения целостности трубопровода», произошедшего в двухстах метрах от границы.

«Секция изолирована, предприняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки природного газа в Грецию. В аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении на сайте компании.

По данным агентства Reuters, в результате разрыва трубопровода прекращена прокачка в Болгарию газа, поставляемого «Газпромом».

РБК направил запрос в «Газпром».

Наиболее вероятной причиной аварии исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов назвал старение металла находившихся под давлением труб — пострадавший участок газопровода был проложен в начале 1990-х годов, сообщает агентство БНР.

Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Бизнес
Фото: gazprom.ru

Министр охраны окружающей среды Эмил Димитров заверил, что авария не привела к загрязнению воздуха. «Загрязнения воздуха нет, только кусты забрызганы грязью, но скоро восстановятся», — пояснил министр.

Телеканал BTV сообщает, что работы по ликвидации аварии продолжаются и сейчас к месту ЧП уже доставлены новые трубы, которые будут проложены под землей. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил в ходе брифинга в понедельник, что подача газа в Грецию будет восстановлена к концу дня, сообщает Болгарское телеграфное агентство BTA.

На сайте «Булгартрансгаза» срок окончания ликвидации последствий аварии пока не определен.

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
Путин обсудил вопросы энергетики с премьер-министром Болгарии
Политика
Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter