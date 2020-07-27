Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии

По предварительным данным, причиной аварии стало старение металла труб газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет

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Авария на магистральном газопроводе привела к прекращению прокачки газа из Болгарии в Грецию, сообщает компания «Булгартрансгаз». По ее данным, поставка газа была прекращена из-за «нарушения целостности трубопровода», произошедшего в двухстах метрах от границы.

«Секция изолирована, предприняты все необходимые меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки природного газа в Грецию. В аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении на сайте компании.

По данным агентства Reuters, в результате разрыва трубопровода прекращена прокачка в Болгарию газа, поставляемого «Газпромом».

РБК направил запрос в «Газпром».

Наиболее вероятной причиной аварии исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов назвал старение металла находившихся под давлением труб — пострадавший участок газопровода был проложен в начале 1990-х годов, сообщает агентство БНР.