СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара

Были эвакуированы 850 человек. По информации СМИ, загореться могла пекарня или комната, в которой хранят матрасы. Информации о пострадавших не поступало

Видео: mskonline1 / VK

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На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, проведена эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По адресу улица Шоссейная, дом 92 в четырехэтажном здании происходит возгорание на первом этаже. Что горит и площадь горения — уточняется. Сведения о пострадавших не поступали», — сказал собеседник РБК.

В пресс-службе УФСИН по Москве РБК сообщили, что возникло задымление на территории СИЗО, но уточнили, что открытого горения нет. «Арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения. На место вызваны силы МЧС, причины выясняются», — добавили в пресс-службе УФСИН.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили, что с территории СИЗО была проведена эвакуация. «Эвакуированные размещены в соседних корпусах. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали РБК в пресс-службе.