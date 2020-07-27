Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Следственный комитет подозревает, что руководители центра хозяйственного обеспечения заставляли подчиненных принимать работы, которые на самом деле не выполнялись

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. Уголовное дело против них заведено по статье 286 УК — превышение должностных полномочий.

Речь идет о заместителях начальника Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ «ГЦАХиТО») Александре Шкиренко и Олеге Семенове. Они и «иные неустановленные лица в период с 20 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года требовали от подчиненных сотрудников скрывать выявление недостатков и неоказания услуг в отношении ООО «Квеста С». Также они требовали визировать акты приемки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД, рассказал собеседник РБК.

По данным издания Baza, задержанные дали указание комендантам подписать акты и оплатить работу за уборку помещений, которая фактически не выполнялась.

По данным СПАРК, в ООО «Квеста С» работают 16 человек, уставной капитал фирмы составляет 510 тыс. руб., генеральный директор — Сергей Букин. Компания может заниматься следующими видами деятельности: строительные, электромонтажные и сантехнические работы, оптовая торговля машинами и оборудованием, денежное посредничество, бухгалтерский учет и консультирование по вопросам коммерческой деятельности.