В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

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Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

«У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — сказала Леоненко.

По ее словам, к преступлениям в налоговой сфере традиционно относятся четыре статьи Уголовного кодекса: с 198 по 199.2, но на практике применяется и статья 159 — «Мошенничество». Статьи предусматривают разное наказание. «Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные», — пояснила она. По словам Леоненко, на практике бывают случаи, когда одни и те же действия могут квалифицироваться по-разному, и по статье 159, и по статье 119.

Законопроект следователи разрабатывали совместно с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, МВД.