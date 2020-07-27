Ушел в отставку проработавший 16 лет замглавы ФАС Голомолзин

Анатолий Голомолзин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин ушел в отставку. Соответствующее распоражение подписал премьер Михаил Мишустин.

В отставку Голомолзина Мишустин отправил по его собственной просьбе, отмечается в документе.

Анатолий Голомолзин работал заместителем руководителя службы с 2004 года. В ноябре ему исполнится 60 лет. В целом в антимонопольных органах он работал с 1995 года.

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