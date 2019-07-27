Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн

Обратиться в суд Ника Сэндмена побудила публикация, из-за которой его подвергли травле в соцсетях и обвиняли в расизме

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Федеральный судья в штате Кентукки отклонил иск американского школьника Ника Сэндмена к газете The Washington Post, сообщает Nothern Kentucky.

Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.

Газета распространила видео инцидента у Мемориала Линкольну, который произошел в середине января. Сэндмен и другие ученики католической школы Ковингтона приехали в Вашингтон на экскурсию и для участия в «Марше против абортов».

Школьники ждали своего экскурсионного автобуса у Мемориала Линкольну в столице, когда к ним подошли участники «Марша коренных народов» — американские индейцы.

Вирусную популярность обрело видео, на котором Сэндмен в окружении других подростков стоит напротив одного из индейцев-активистов, 64-летнего Натана Филлипса.