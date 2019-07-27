Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн

Филлипс поет песни и бьет в барабан, стоя прямо перед Сэндменом, а школьник молча смотрит на него и улыбается. Это видео, в частности, оно стало поводом для дискуссии о расизме в США: на школьнике была надета кепка с трамповским лозунгом «Make America great again», а ряд СМИ сообщил, что в выкриках подростков были оскорбления и призывы построить стену на границе между Мексикой и США. Противники Трампа истолковали видео таким образом, что будто подростки насмехались над Филлипсом.
Сэндмен и его адвокаты в иске к газете утверждали, что первая публикация WP об инциденте представляла ситуацию таким образом, как будто Ник провоцировал или физически запугивал Филлипса, а также участвовал в насмешках на почве расизма.
Суд принял заявление школьника о том, что когда он неподвижно стоял перед поющим Филлипсом, «его целью было успокоить ситуацию, а не препятствовать или блокировать кого-либо». Однако в удовлетворении иска о клевете к газете ему отказали — на основании Первой поправки к конституции, которая защищает свободу мнений и свободу прессы.
Суд постановил, что описание происходящего в газете была сделано со слов Филлипса, который истолковал действия мальчика как попытку помешать ему. «Возможно, это описание ошибочно, однако оно защищено Первой поправкой. И The Washington Post не несет ответственности за публикацию этих мнений», — говорится в решении суда, которое цитирует Nothern Kentucky. Судья также счел неважным то, что школьника осуждали и травили в соцсетях, указывает Politico,
Также судья указал, что газета, вопреки мнению Сэндмена, писала об оскорбительном поведении не именно с его стороны, а со стороны всех школьников.
Это не единственный иск Сэндмена из-за клеветы по поводу этого инцидента: аналогичные претензии мальчик и его адвокаты предъявили CNN и NBC.