CША потребовали от россиянина Винника и биржи BTC-e $100 млн

Власти США через суд намерены взыскать с россиянина и криптобиржки $100 млн. В 2017 году Винника задержали в Греции, Вашингтон добивается его экстрадиции

Александр Винник (слева) (Фото: Giannis Papanikos / AP)

Минфин США требуют от россиянина Александра Винника и закрытой криптобиржи BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $100,5 млн за кибермошенничество, следует из документов, направленных в окружной суд в Калифорнии.

С Винника хотят взыскать $12 млн, с биржи - $88,5 млн. При этом, в Минфине отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов – чтобы начать пользоваться BTC-e было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.

Винник – специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox. В России против Винника также заведено дело о мошенничестве, он был заочно арестован и, как сообщалось, якобы признался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб.

В декабре 2018 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию, там его подозревают в вымогательстве и краже личных данных.