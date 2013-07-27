Мэр Феодосии А.Бартенев скончался после покушения

Мэр украинской Феодосии Александр Бартенев скончался после совершенного минувшей ночью нападения на него, передает "РБК-Украина". Как сообщили врачи городской больницы, А.Бартенев умер около восьми часов вечера 27 июля.

Фото: ИТАР-ТАСС

Получивший огнестрельные ранения А.Бартенев был дважды прооперирован, его готовили к третьей операции.

Покушение на мэра курортного города было совершено в День города. Градоначальник был госпитализирован с огнестрельным ранением. Нападение произошло около 01:00 по местному времени, киллер ожидал политика в подъезде его дома. Преступник выстрелил из обреза в спину политика, когда тот вошел в подъезд. Убийца скрылся с места преступления.

Член блока "За Януковича!", член Партии регионов А.Бартенев руководил городом с 2008г., 57-летний чиновник удостоился звания Герой Украины за выдающиеся заслуги перед страной.