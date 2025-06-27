 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Джефф Безос женился

Основатель Amazon Джефф Безос женился на Лорен Санчес
Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес, для обоих это не первый брак. Невеста после замужества сменила фамилию на Санчес Безос

Американский предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает журнал Vogue.

Свадьба прошла в Венеции, праздничные торжества проходят с 26 по 28 июня. Таблоид Page Six утверждал, что пара заранее поженилась в США перед поездкой в Италию.

Лорен Санчес сменила имя на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Теперь она Лорен Санчес Безос.

Кто приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние&nbsp;&mdash; $234 млрд. Избранницей миллиардера стала Лорен Санчес&nbsp;&mdash; бывшая телеведущая, обладательница премии &laquo;Эмми&raquo;. Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.

Санчес прикрепила к посту свою фотографию с Безосом. На ней пара — Санчес в свадебном платье и Безос в смокинге — идет мимо гостей.

Свой пост Санчес также сопроводила подписью: «27.06.2025».

Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние — $234 млрд. Санчес — бывшая телеведущая, обладательница премии «Эмми». Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.

Изначально церемонию решено было провести в построенном в начале 14-го века здании Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но его перенесли после протестов.

На мероприятие было приглашено порядка 200 гостей. По разным оценкам, пара потратит на празднования от $10 млн до $48 млн. 

На торжествах присутствуют в том числе дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо ди Каприо и другие. Детали мероприятия держатся в тайне.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джефф Безос свадьба Венеция Италия
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Материалы по теме
Как Джефф Безос прибыл в Венецию перед своей свадьбой. Видео
Бизнес
Кто приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Фоторепортаж
Общество
Кэти Перри и невеста Безоса в невесомости. Видео из космического аппарата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Путин поздравил выпускников российских школ Общество, 01:04
Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия продолжения боев на Украине Политика, 00:51
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе Общество, 00:38
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Премьер Канады ответил на слова Трампа о прекращении торговых переговоров Политика, 00:20
Трамп назвал «приятными» слова Путина об усилиях США по Украине Политика, 00:17
Падение метеора в США попало на видео Общество, 27 июн, 23:58
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп в ответ на вопрос о ракетах для Patriot для Украины:  «я могу» Политика, 27 июн, 23:58
Джефф Безос женился Общество, 27 июн, 23:40
Variety назвал кандидатов на роль нового Джеймса Бонда Технологии и медиа, 27 июн, 23:38
Появились фото последствий столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи Общество, 27 июн, 23:25
Трамп дал совет Ирану по поводу меда и уксуса Политика, 27 июн, 23:15
Россия разорвет договор со Швецией об обмене данными о ядерных установках Политика, 27 июн, 23:06
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 27 июн, 23:05