Джефф Безос женился
Американский предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает журнал Vogue.
Свадьба прошла в Венеции, праздничные торжества проходят с 26 по 28 июня. Таблоид Page Six утверждал, что пара заранее поженилась в США перед поездкой в Италию.
Лорен Санчес сменила имя на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Теперь она Лорен Санчес Безос.
Санчес прикрепила к посту свою фотографию с Безосом. На ней пара — Санчес в свадебном платье и Безос в смокинге — идет мимо гостей.
Свой пост Санчес также сопроводила подписью: «27.06.2025».
Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние — $234 млрд. Санчес — бывшая телеведущая, обладательница премии «Эмми». Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.
Изначально церемонию решено было провести в построенном в начале 14-го века здании Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но его перенесли после протестов.
На мероприятие было приглашено порядка 200 гостей. По разным оценкам, пара потратит на празднования от $10 млн до $48 млн.
На торжествах присутствуют в том числе дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо ди Каприо и другие. Детали мероприятия держатся в тайне.
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