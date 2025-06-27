Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес, для обоих это не первый брак. Невеста после замужества сменила фамилию на Санчес Безос

Американский предприниматель, основатель Amazon Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает журнал Vogue.

Свадьба прошла в Венеции, праздничные торжества проходят с 26 по 28 июня. Таблоид Page Six утверждал, что пара заранее поженилась в США перед поездкой в Италию.

Лорен Санчес сменила имя на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Теперь она Лорен Санчес Безос.

Санчес прикрепила к посту свою фотографию с Безосом. На ней пара — Санчес в свадебном платье и Безос в смокинге — идет мимо гостей.

Свой пост Санчес также сопроводила подписью: «27.06.2025».

Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние — $234 млрд. Санчес — бывшая телеведущая, обладательница премии «Эмми». Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.

Изначально церемонию решено было провести в построенном в начале 14-го века здании Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но его перенесли после протестов.

На мероприятие было приглашено порядка 200 гостей. По разным оценкам, пара потратит на празднования от $10 млн до $48 млн.

На торжествах присутствуют в том числе дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо ди Каприо и другие. Детали мероприятия держатся в тайне.