Институт русского языка РАН объяснил, как верно писать: «Бог» или «бог»

РАН считает, что в религиозных текстах следует писать «Бог», а в устойчивых выражениях — «бог» (например в «слава богу»). Представители РПЦ раскритиковали эту позицию и настаивают, что слово нужно писать с большой буквы всегда

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Писать слово «бог» с большой или маленькой буквы следует в зависимости от контекста и обстоятельств использования, сообщили «РИА Новости» в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

«Во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква, а что касается устойчивых выражений, «бог с ним» — такого плана, мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — рассказали в институте. Последнее касается и выражения «слава богу» — там это слово тоже нужно писать с маленькой буквы.

В 2022-м министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал обновление правил написания слова «бог», поскольку прежде, согласно правилам русской орфографии и пунктуации 1956 года, это не регламентировалось. В новых правилах было предложено писать его с заглавной буквы. На портале проектов нормативных правовых актов не сказано, что документ был принят.

Разъяснение Института имени Виноградова раскритиковали некоторые представители РПЦ. Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ священник Альвиан (Тхелидзе) отметил, что в «русской православной традиции», «до прихода Ленина к власти», было заложено написание с заглавной буквы, а фраза «слава Богу» для христиан — «это не устойчивое выражение, а прославление Творца». «Так что в Институте Виноградова РАН, или крестик снимите, или Бога с большой буквы пишите», — подчеркнул он (сохранена пунктуация автора).

Еще один клирик, протоиерей Александр Ильяшенко, в разговоре с «Абзацем» вовсе заявил, что писать слово «бог» с маленькой буквы — это «грех», а также «выражение своего неуважения и неблагодарения Господу Богу» и «продолжение атеистической идеологии». По его мнению, слово нужно писать только с большой буквы.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.