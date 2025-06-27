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Общество ,  
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Институт русского языка РАН объяснил, как верно писать: «Бог» или «бог»

РАН считает, что в религиозных текстах следует писать «Бог», а в устойчивых выражениях — «бог» (например в «слава богу»). Представители РПЦ раскритиковали эту позицию и настаивают, что слово нужно писать с большой буквы всегда
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Писать слово «бог» с большой или маленькой буквы следует в зависимости от контекста и обстоятельств использования, сообщили «РИА Новости» в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

«Во всех текстах церковных, так или иначе связанных с религиозной тематикой, там будет однозначно большая буква, а что касается устойчивых выражений, «бог с ним» — такого плана, мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — рассказали в институте. Последнее касается и выражения «слава богу» — там это слово тоже нужно писать с маленькой буквы.

В 2022-м министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал обновление правил написания слова «бог», поскольку прежде, согласно правилам русской орфографии и пунктуации 1956 года, это не регламентировалось. В новых правилах было предложено писать его с заглавной буквы. На портале проектов нормативных правовых актов не сказано, что документ был принят.

Глава Минпросвещения анонсировал новые правила написания слова «бог»
Общество
Сергей Кравцов

Разъяснение Института имени Виноградова раскритиковали некоторые представители РПЦ. Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ священник Альвиан (Тхелидзе) отметил, что в «русской православной традиции», «до прихода Ленина к власти», было заложено написание с заглавной буквы, а фраза «слава Богу» для христиан — «это не устойчивое выражение, а прославление Творца». «Так что в Институте Виноградова РАН, или крестик снимите, или Бога с большой буквы пишите», — подчеркнул он (сохранена пунктуация автора).

Еще один клирик, протоиерей Александр Ильяшенко, в разговоре с «Абзацем» вовсе заявил, что писать слово «бог» с маленькой буквы — это «грех», а также «выражение своего неуважения и неблагодарения Господу Богу» и «продолжение атеистической идеологии». По его мнению, слово нужно писать только с большой буквы.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

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русский язык религия РАН
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