Глава Минпросвещения анонсировал новые правила написания слова «бог»

Сергей Кравцов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

По новым правилам русской орфографии, которые сейчас разрабатываются, слово «Бог» будет всегда писаться с заглавной буквы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов.

Министр сказал это на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце.

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