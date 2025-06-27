В Волгоградской области из-за БПЛА ограничили движение по мосту через Дон

В Суровикинском и Калачевском районах Воронежскй области, а также в городе Волжский отразили массированную атаку беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе временно ограничили «для ликвидации обломков БПЛА», там работают саперы.

Также загорелась сухая трава. Пострадавших, по словам Бочарова, нет.

Около 3:30 ночи в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты. Меры также действуют в Самаре и Саратове.

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