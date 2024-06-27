В Словакии пассажирский поезд протаранил автобус и загорелся

Шесть человек погибли при столкновении экспресса с автобусом в Словакии

В городе Нове-Замки на юго-западе Словакии международный экспресс столкнулся с автобусом, в результате аварии погибли шесть человек, еще пять пострадали, сообщает MY Nové Zámky. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Автобус разорвало на две части, в нем находились восемь пассажиров и водитель. В поезде

№ 279 EuroCity, следовавшем из Праги в Будапешт, ехали около 200 человек. После столкновения он загорелся.

Среди пострадавших — водитель автобуса и машинист поезда. Никто из пассажиров экспресса не получил травм.

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