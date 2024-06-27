В Словакии пассажирский поезд протаранил автобус и загорелся
В городе Нове-Замки на юго-западе Словакии международный экспресс столкнулся с автобусом, в результате аварии погибли шесть человек, еще пять пострадали, сообщает MY Nové Zámky. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Автобус разорвало на две части, в нем находились восемь пассажиров и водитель. В поезде
№ 279 EuroCity, следовавшем из Праги в Будапешт, ехали около 200 человек. После столкновения он загорелся.
Среди пострадавших — водитель автобуса и машинист поезда. Никто из пассажиров экспресса не получил травм.
Материал дополняется
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ