Социологи выявили отсутствие известных россиянам ученых-звезд

Большинство россиян положительно относится к ученым и науке, но ждут от их работы прагматических результатов. При этом немногие могут назвать конкретные фамилии и открытия, что может быть связано с фрагментарностью науки

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Россияне в целом положительно относятся к науке и ученым, свидетельствуют результаты исследования, которое провела исследовательская группа «Циркон» по поручению Российской академии наук. Данные на пресс-конференции в Москве в четверг представил научный руководитель компании Игорь Задорин.

По данным опроса, в большей степени доверяют науке и поддерживают к ней позитивное отношение люди старшего возраста. По словам Задорина, на это влияет в том числе культура советского человека. У молодежи степень доверия ниже, отметил эксперт.

О том, что они в разной степени доверяют российским ученым, заявили 80% опрошенных. При этом большая часть респондентов говорят о том, что науки и технологий делают жизнь легче, удобнее, что ученые работают во благо общества и что инвестиции в науку — это один из наиболее эффективных способов повысить качество жизни России.

По словам Задорина, это свидетельствует о том, что доверие к ученым существует в связке с ожиданием от их общественной пользы. «В таком случае достижения науки так или иначе должны работать на повышение качества жизни в России. Понятно, что такой прагматизм не всегда оправдан для науки, особенно фундаментальной, но тем не менее в общественном мнении эта связка есть», — пояснил эксперт.

«Циркон» — частная исследовательская компания, специализирующаяся на проведении социологических и маркетинговых исследований, информационно-аналитическом обслуживании и управленческом консультировании. В основу исследования легли данные мониторинга отношения к науке, проводимого в 2021–2024 годах по поручению Российской академии наук. Данные собраны в результате телефонных опросов, а также посредством компьютеризированного телефонного интервью (технология CATI). Всего было опрошено 1600 человек.

Согласно исследованию, больше половины респондентов все четыре года стабильно заявляют о том, что они в той или иной степени интересуются достижениями современной науки. К примеру, среди опрошенных в 2024 году этот показатель составил 68%, еще 18% человек ответили, что «скорее не интересуются» наукой, а 12% — «безусловно, не интересуются».

В то же время, отметил Задорин, этот интерес скорее пассивный. Он указал, что большее число опрошенных наталкиваются на информацию о науке в интернете, а не специально ее ищут. Целенаправленно ищет новости о научных достижениях в СМИ пятая часть опрошенных, указал Задорин.

В основном информацию о науке участники исследования получают из традиционных СМИ — 63% опрошенных в 2024 году и 72% в 2023-м. Специализированными научными изданиями интересовались 14% участников опроса 2024 года.

Задорин отметил, что, несмотря на высокий показатель заинтересованности наукой среди опрошенных, немногие из них смогли назвать выдающихся современных ученых или прорывные научные открытия. «Хоть какую-нибудь фамилию ученого назвал только каждый десятый из респондентов», — говорит исследователь. Чаще участники опроса называли популяризаторов науки и тех, кто присутствует на экранах телевизоров и в видеоблогах, а также медиков. По его словам, среди называемых фамилий встречаются известные российские хирурги Лео Бокерия, Леонид Рошаль, а также врач Александр Мясников, ведущий программы на телеканале «Россия 1». Основное число респондентов — более 80% опрошенных — в каждом году пропускали ответ на этот вопрос. Задорин связывает это с фактическим отсутствием звезд у российской науки.

В среднем около 40% респондентов каждый год не отвечали и на вопрос о важнейших достижениях науки в мире за последние десять лет. Больше всего ответивших в 2024 году вспоминали открытия в сфере инженерии — 27%, исследования медицины — 26% и достижения в сфере информатики и математики — 18%. Так, в 2021 году респонденты вспоминали открытие вакцин от коронавируса.

Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков позитивно оценил результаты исследования. Он отметил, что редкое называние участниками фамилий ученых и определенных открытий связаны с непубличностью многих выдающих ученых, а также фрагментарностью науки. «Есть много ярких фамилий, таких как Менделеев, Эйнштейн, которые повлияли в целом на стратегические, самые разные направления в науке и в конечном счете на нашу жизнь. А сейчас наблюдается фрагментарность. Это не значит, что наука стала плохой, она стала просто более детальной», — считает Калмыков.

Несмотря на вовлеченность в научную популяризацию, не улучшается ситуация с научной грамотностью, обратил внимание заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик. Согласно исследованию Института психологии РАН, опрошенные в среднем правильно отвечают только на восемь из 14 тестовых вопросов о науке. Среди них в том числе и вопросы о взаимодействии Земли и Солнца, существовании динозавров, о влиянии ГМО на развитие рака и другие. При этом хуже всего динамика в вопросах, связанных с физикой.

Нестик отметил, что наибольший положительный вклад в научную грамотность вносят интерес к долгосрочному будущему, технологический оптимизм и потребность в познании. Необходимо искать не всегда простые решения для сложных проблем, хотя, по словам эксперта, сейчас в обществе наблюдается обратная тенденция. «Не поддерживая такие ценности и представления о мире, нам будет очень сложно повысить научную грамотность в стране», — указал Нестик.