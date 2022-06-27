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Общество ,  
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В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа, есть жертвы

Утечка произошла при транспортировке цистерны с токсичным химикатом. По сообщению властей, пострадали 234 человека. По данным экстренных служб королевства, утечка газа произошла вдали от жилых районов

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В иорданском порту Акаба произошла утечка токсичного газа, в результате погибли пять человек, сообщает издание Garaanews.com со ссылкой на местные власти.

Утечка произошла при транспортировке цистерны с химикатом. На видеозаписи с камер видеонаблюдения видно, как с грузившего цистерну на судно крана она упала на палубу, после чего все судно окутало желтым облаком. Среди пострадавших 234 человека, уточнили власти.

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Фото:Никита Попов / РБК

На месте проиcшествия работают специалисты. Официальные лица утверждают, что утечка произошла вдали от жилых кварталов.

Название и предназначение газа власти пока не назвали

В августе 2020 года произошел взрыв в порту Бейрута. Он привел к обширным разрушениям. В результате катастрофы погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали. По версии властей, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе, где хранились большие запасы конфискованной аммиачной селитры. Во время сварочных работ вещество взорвалось.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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