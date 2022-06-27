В иорданском порту произошла утечка ядовитого газа, есть жертвы

Утечка произошла при транспортировке цистерны с токсичным химикатом. По сообщению властей, пострадали 234 человека. По данным экстренных служб королевства, утечка газа произошла вдали от жилых районов

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В иорданском порту Акаба произошла утечка токсичного газа, в результате погибли пять человек, сообщает издание Garaanews.com со ссылкой на местные власти.

Утечка произошла при транспортировке цистерны с химикатом. На видеозаписи с камер видеонаблюдения видно, как с грузившего цистерну на судно крана она упала на палубу, после чего все судно окутало желтым облаком. Среди пострадавших 234 человека, уточнили власти.

На месте проиcшествия работают специалисты. Официальные лица утверждают, что утечка произошла вдали от жилых кварталов.

Название и предназначение газа власти пока не назвали

В августе 2020 года произошел взрыв в порту Бейрута. Он привел к обширным разрушениям. В результате катастрофы погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали. По версии властей, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе, где хранились большие запасы конфискованной аммиачной селитры. Во время сварочных работ вещество взорвалось.