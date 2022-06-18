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Общество ,  
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В Красноярском крае в частном доме произошел взрыв газа

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция Красноярского края начала проверку после сообщения о хлопке бытового газа в Сухобузимском районе. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть МО МВД России «Емельяновский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошел хлопок бытового газа», — говорится в сообщении.

Хлопок газо-воздушной смеси в городском округе Красногорск

Пострадали четыре человека, которые находились в доме. В настоящий момент полиция вместе со следствием устанавливает причину происшествия.

В конце января четыре человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Подмосковье. Инцидент произошел в поселке Большевик городского округа Серпухов. В результате происшествия была разрушена половина дома, пожара не последовало.

Теги
Красноярский край МВД хлопок газа полиция

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