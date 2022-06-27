В Госдуме предложили основные образовательные программы вместо примерных

Комитет Госдумы по просвещению: нужно принять основные образовательные программы для школ

Глава комитета по просвещению также предлагает, чтобы Минпросвещения отвечало за содержание учебников. В ассоциации родительских комитетов пожаловались, что встречались учебники сомнительного содержания, «американские книжечки»

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В России необходимо принять «золотой стандарт знаний» для всех школ и навести порядок с учебниками. Об этом заявила на круглом столе «Единое образовательное пространство: учебники и программы» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, передает корреспондент РБК.

«Мы предлагаем принять основные образовательные программы — как принято называть, золотой стандарт знаний, для всех школ страны. Сегодня у нас в законе об образовании такого понятия нет, есть примерные основные программы», — сказала Казакова.

По ее словам, федеральные органы власти должны разработать соответствующие единые программы. Как пояснила Казакова, это уменьшит нагрузку на учителей, так как «излишняя вариативность создает излишний документооборот».

Кроме того, глава комитета указала, что в России «огромное количество учебников», в частности, по истории их 80, а по русскому языку — 102. «Например, в некоторых учебниках истории блокада Ленинграда трактуется как блокада, а где-то даже понятия такого не используется: оборона Ленинграда и т.д. В одном учебнике, допустим, только цифры: сколько проживало людей в Ленинграде до блокады, осталось столько — и все, дальше развития этому нет», — пояснила Казакова. Она предложила наделить Минпросвещения обязанностью отвечать за содержание учебника: его будут составлять авторские группы, а после издательства возьмутся за его печать.

Председатель центрального совета Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова согласилась, что вариативность учебных программ — большая проблема для школьников. Она также сообщила, что были случаи скрытой рекламы в заданиях и учебниках, причем она была «не всегда нормальная».

«Содержание этой рекламы вызывало много вопросов у родителей. Были учебники очень сомнительного содержания, американские книжечки, которые под благовидными предлогами рассказывали детям о сексе и наркотиках, причем рассказывали так, что больше вызывали интерес к этому делу, чем наоборот. И ссылки на интернет-контент непотребный в учебниках тоже встречались, были громкие скандалы», — сообщила она.

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