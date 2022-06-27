«Гоголь-центр» ответил на сообщения о возможном закрытии

4 июля заканчиваются контракты руководителей «Гоголь-центра»: художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева. Какое решение о судьбе театра примет Депкульт – пока неизвестно

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сегодня в официальном телеграм-канале «Гоголь-центра» появился пост, в котором театр поделился результатами работы за время работы худрука Алексея Аграновича и ответил на сообщения о закрытии театра.

«Гоголь-центр» подтвердил, что судьба театра по-прежнему неизвестна, а о продлении контрактов с руководством не сообщали. «Последнее время нам часто поступают вопросы про закрытие театра. Мы не можем опровергнуть эти слухи, так как до сих пор у нас нет информации о продлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, которые заканчиваются 4 июля», — сообщает телеграм-канал театра.

Согласно посту, за последние полтора года, за время художественного руководства Алексея Аграновича, который сменил на посту Кирилла Серебренникова, «Гоголь-центр» выпустил семь премьер. Средняя заполняемость зала в этот период составляла 92%.

РБК направил запрос в Департамент культуры Москвы.

В 2021 году театр заработал 146 млн руб. при сумме господдержки в 146 млн руб. За первую половину 2022 года — 162 млн руб. при госбюджете в 154 млн руб.

23 июня RTVI сообщил о возможном непродлении контрактов с Аграновичем и Кабешевым и обсуждении слияния театра.

Кирилл Серебренников руководил «Гоголь-центром» с момента его создания на базе Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя в 2012 году. Официально театральным центром Театр Гоголя стал в феврале 2013 года после ремонта и реконструкции. Основную часть труппы составили ученики Серебренникова, выпускники его мастерской в Школе-студии МХАТ.

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В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова к тем годам условно сроку и штрафу в размере ₽800 тыс. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, а также удовлетворил гражданский иск Минкультуры на 129 млн руб.



В феврале 2021 года руководителем «Гоголь-центра» стал Алексей Агранович – сын кинооператора и режиссера Михаила Аграновича. В «Гоголь-центре» он был занят в спектаклях «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии».