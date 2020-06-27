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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Последние три дня число умерших в столице не превышает 25
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба в мессенджере Telegram.

Общее количество жертв в Москве достигло 3741.

Накануне в столице были зафиксированы 20 летальных случаев, днем ранее в Москве умерли 25 человек с коронавирусом.

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По числу смертей от последствий коронавируса Москва занимает первое место среди всех регионов России. Далее идут Санкт-Петербург (1065), Московская область (858), Дагестан (369), Нижегородская область (223), Ростовская область и Красноярский край по 115).

По данным на утро 27 июня в России общее число летальных случаев достигло 8969 (188 за последние сутки).

Накануне стало известно о том, что коронавирус за сутки выявили у 750 жителей Москвы. Это стало минимальным показателем с начала апреля.

Вылечились от коронавируса в Москве в общей сложности 146 тыс. человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова 26 июня заявила, что из 90 тыс. протестированных на антитела к коронавирусу они обнаружились у 20%, таким образом у них сформировался иммунитет.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Москва
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