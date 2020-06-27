В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Последние три дня число умерших в столице не превышает 25

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба в мессенджере Telegram.

Общее количество жертв в Москве достигло 3741.

Накануне в столице были зафиксированы 20 летальных случаев, днем ранее в Москве умерли 25 человек с коронавирусом.

По числу смертей от последствий коронавируса Москва занимает первое место среди всех регионов России. Далее идут Санкт-Петербург (1065), Московская область (858), Дагестан (369), Нижегородская область (223), Ростовская область и Красноярский край по 115).