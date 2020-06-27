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В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

Об этом заявила команда сериала. Также актер, озвучивавший персонажа Кливленда в «Гриффинах» последние 20 лет, отказался продолжать это делать, заявив, что цветных персонажей должны озвучивать цветные актеры
Фото: @TheSimpsons
Фото: @TheSimpsons

Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что впредь белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей. Об этом сообщает Variety.

«Двигаясь дальше, «Симпсоны» больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей», — говорится в заявлении команды сериала.

Помимо этого, актер Майк Хенри, который озвучивал чернокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах» заявил, что больше не будет этого делать. «Это была честь для меня играть Кливленда в «Гриффинах» в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но люди с цветным типом кожи должны играть цветных героев. Поэтому я больше не буду исполнять эту роль», — написал Хенри в Twitter.

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Фото: Daniel Reinhardt / Global Look

За последние годы создателей «Симпсонов» неоднократно обвиняли в стереотипизации расовых особенностей. Наиболее яркие обсуждения вызвал персонаж Апу, выходец из Индии, владеющий небольшим магазином. В мультфильме он говорил с сильным акцентом. Персонажа посчитали насмешкой над индусами, а также их неправдоподобным изображением.

В феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу в течение тридцати лет, заявил, что больше не будет этого делать. Он сообщил The New York Times, что принял это решение после долгих лет изучения своих собственных чувств. Азария также сказал, что долго прислушивался к тем, кто объяснял, как их задел образ Апу, который был единственным изображением индуса по телевизору, который они видели. «Я понял, что так думают об этом персонаже, и я больше не захотел участвовать в этом. Это просто было неправильно», — сказал Азария.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Симпсоны»
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