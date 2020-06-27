Сбой произошел в работе сервисов «Альфа-Банка»

Клиенты «Альфа-Банка» сообщают о сбое в работе сервисов финансовой организации.

Корреспондент РБК, пользующийся картой «Альфа-Банка», столкнулся с тем, что у него не проходили платежи, переводы на номер, нельзя было снять деньги в банкомате.

О невозможности совершать операции по картам в Twitter пишут и другие клиенты банка. В ответ «Альфа-Банк» сообщает, что уже занимается исправлением ситуации. «Да, есть небольшие проблемы. Уже чиним», — сказано в ответном комментарии «Альфа-Банка».

По данным сайта Downdetector, сбои у «Альфа-Банка» начались после 23:15 мск.