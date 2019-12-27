Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

Клиенты банка пожаловались на проблемы при оплате покупок картой, сбои произошли в работе банкоматов и мобильного приложения «Альфы». В банке заявили, что не прошло примерно 10% операций

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета», — заявили в пресс-службе.

В банке уточнили, что не прошло «около 10% операций», сейчас все службы работают нормально. Также в Альфа-банке принесли извинения клиентам за доставленные неудобства.

В Twitter представители банка в ответ на жалобы клиентов сообщили, что «сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит». По данным портала Downdetector, большинство клиентов не могли совершить платеж со счета (на это пожаловались 42% пользователей), 31% не мог войти в онлайн-банк, еще 26% клиентов «Альфы» не могли снять деньги.

По данным Forbes, некоторые сервисы не работают из-за того, что Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на системы перед праздниками.