А.Чапман опознала предателя из СВР А.Потеева, выдавшего разведчиков

Бывшая разведчица, а ныне известная телеведущая Анна Чапман в ходе слушаний в Московском окружном военном суде дала обвинительные показания против 59-летнего полковника Службы внешней разведки Александра Потева. В ходе процесса экс-разведчица обвинила А.Потеева в собственном провале и опознала его фото.

По данным следствия, именно А.Потеев "сдал" около 10 российских сотрудников, работавших за рубежом, что привело к раскрытию спецагентов. Это разоблачение стало одним из крупнейших провалов в истории российской разведки.

Как установило следствие, экс-полковник действовал умышленно в ущерб безопасности России и в целях уклонения от несения воинской службы раскрыл зарубежным агентам гостайну. Также А.Потеев был признан виновным в дезертирстве. Он раскрыл механизмы финансирования разведчиков и каналы связи спецагентов. Ранее было установлено, что А.Потеев выехал из России в Белоруссию по общегражданскому паспорту, откуда по поддельным документам, предоставленным американскими спецслужбами, выехал в США через Германию.

Теперь суд должен избрать меру наказания для полковника. Гособвинение настаивает на 25 годах лишения свободы, однако для приведения вердикта в законную силу А.Потеева необходимо прежде поймать. Еще в прошлом году вместе с семьей он сбежал в Соединенные Штаты и возвращаться обратно не собирается.

Отметим, что сегодня посольство США отказалось сообщить российским властям сведения о местонахождении беглого полковника, передает "Эхо Москвы".